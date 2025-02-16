Хаверц подтвердил, что его операция прошла успешно
Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц подтвердил, что его операция на задней поверхности бедра прошла успешно.
Напомним, Хаверц надорвал заднюю поверхность бедра на тренировке "Арсенала" во время сбора в Дубае на прошлой неделе.
Хаверц уже не сыграет в этом сезоне, однако 25-летний немец старается не унывать и обещает поддерживать команду Микеля Артеты.
"Последние дни дались мне тяжело физически и душевно. Но вчера был хороший день. Успешная операция и победа".
"Спасибо за все сообщения поддержки на протяжении последних дней, это действительно помогло".
"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы вернуться в свою лучшую форму и поддерживать команду на заднем плане", — пишет Хаверц в социальной сети.
16.02.2025 18:00
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что есть задний план?
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Здоровья Фрицу!
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Очень жаль.
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