Хаверц подтвердил, что его операция прошла успешно

Кай Хаверц Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц подтвердил, что его операция на задней поверхности бедра прошла успешно.

Напомним, Хаверц надорвал заднюю поверхность бедра на тренировке "Арсенала" во время сбора в Дубае на прошлой неделе.

Хаверц уже не сыграет в этом сезоне, однако 25-летний немец старается не унывать и обещает поддерживать команду Микеля Артеты.

"Последние дни дались мне тяжело физически и душевно. Но вчера был хороший день. Успешная операция и победа".

"Спасибо за все сообщения поддержки на протяжении последних дней, это действительно помогло".

"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы вернуться в свою лучшую форму и поддерживать команду на заднем плане", — пишет Хаверц в социальной сети.


Метки Арсенал, травмы, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2025 18:00

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  1. stamm 16.02.2025 19:25 # stamm
    что есть задний план?

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  2. xxa 16.02.2025 19:22 # xxa
    Здоровья Фрицу!

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  3. chelsea88 16.02.2025 18:04 # chelsea88
    Очень жаль.

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