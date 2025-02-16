Слот не считает Салаха старым игроком
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не считает своего нападающего Мохамеда Салаха старым игроком.
Как известно, "Ливерпуль" до сих пор не договорился с Салахом о продлении истекающего в конце сезона контракта, и возраст Мохамеда видится одним из основных препятствий к новой сделке.
К своим 32 годам Салах сыграл почти 700 матчей, однако Слот указывает на то, что египтянин по-прежнему находится в прекрасной физической форме.
"По определенным вещам можно увидеть, что ему 32. Я имею ввиду, что он так опытен, так умен и так хорошо знает, куда пойдет мяч".
"Он пережил так много ситуаций и просто чувствует, куда может упасть мяч, поэтому он там и оказывается, как это было с его голом против "Эвертона" в среду".
"В других вещах — вроде своей физической формы — он способен играть каждые три дня при своем возрасте. Он такой не один — Криштиану Роналду до сих пор делает это в 40, но Мо тоже определенно является примером для наших молодых игроков".
"Он способен показывать свою лучшую игру каждые несколько дней. В 32 года ты не старый. Думаю, это все еще хороший возраст для футболиста", — цитирует Слота Daily Mail.
16.02.2025 15:00
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Конечно, его же придётся продавать, желательно подороже.. естественно он это скажет
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