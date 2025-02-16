Слот не считает Салаха старым игроком

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не считает своего нападающего Мохамеда Салаха старым игроком.

Как известно, "Ливерпуль" до сих пор не договорился с Салахом о продлении истекающего в конце сезона контракта, и возраст Мохамеда видится одним из основных препятствий к новой сделке.

К своим 32 годам Салах сыграл почти 700 матчей, однако Слот указывает на то, что египтянин по-прежнему находится в прекрасной физической форме.

"По определенным вещам можно увидеть, что ему 32. Я имею ввиду, что он так опытен, так умен и так хорошо знает, куда пойдет мяч".

"Он пережил так много ситуаций и просто чувствует, куда может упасть мяч, поэтому он там и оказывается, как это было с его голом против "Эвертона" в среду".

"В других вещах — вроде своей физической формы — он способен играть каждые три дня при своем возрасте. Он такой не один — Криштиану Роналду до сих пор делает это в 40, но Мо тоже определенно является примером для наших молодых игроков".

"Он способен показывать свою лучшую игру каждые несколько дней. В 32 года ты не старый. Думаю, это все еще хороший возраст для футболиста", — цитирует Слота Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Салах, Слот

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2025 15:00

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  1. closer 16.02.2025 15:05 # closer
    Конечно, его же придётся продавать, желательно подороже.. естественно он это скажет

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