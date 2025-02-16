"Ливерпуль" заинтересован в покупке Ван де Вена

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении защинитника "Тоттенхэма" Микки Ван де Вена.

"Ливерпуль" до сих пор не убедил капитана Виргила Ван Дейка продлить свой истекающий контракт, а Ибраиму Конате связывают с переходом в ПСЖ.



Как сообщает Football Insider, "Ливерпуль" хочет приобрести центрального защитника грядущим летом, независимо от того, как сложится судьба Ван Дейка и Конате.



И на радаре у "Ливерпуля" находится Ван де Вен, соотечественник главного тренера "красных" Арне Слота.



В этом сезоне, своем втором после перехода из "Вольфсбурга", 23-летний голландец сыграл только 12 матчей за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях по причине проблем со здоровьем.