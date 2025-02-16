Мармуш высказался по поводу своего хет-трика

Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш поделился своими ощущениями от хет-трика против "Ньюкасла".

Накануне Мармуш открыл счет своим голам за "Сити", поспособствовав победе 4:0 над "Ньюкаслом" в рамках Премьер-Лиги.



Мармуш очень быстро освоился в "Сити" после своего перехода из "Айнтрахта" в прошлом месяце, и Омар благодарит за это людей в клубе.



"Конечно, это очень, очень приятный день. Это первый хет-трик в моей карьере. Я бы хотел поблагодарить моих партнеров по команде, персонал, и, конечно тренера за то, что помогли мне достичь этого момент".



"Они заставили меня почувствовать себя частью этой семью с первого дня. Я по-настоящему счастлив".



"Думаю, первый гол мне понравился больше всего, потому что это мой первый гол за "Мити", и это было невероятное ощущение в этой атмосфере, на этом стадионе. Это было действительно приятно", — цитирует Мармуша официальный веб-сайт "Сити".