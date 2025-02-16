Аморим считает, что его команда ответственна за сокращения персонала в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что он и его команда несут ответственность за сокращения персонала в клубе.

На днях выяснилось, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готовит новую волну сокращений, собираясь уволить более 100 сотрудников клуба.



Аморим считает, что в этом не было бы необходимости, если бы его команда выступала лучше и получала больше призовых.



"Думаю, для нас в первой команде, игроков и тренеров, действительно важно не игнорировать это. Люди лишаются работы, поэтому мы должны осознавать это".



"Наибольшая проблема в том, что мы тратим деньги и не побеждаем, нас нет в Лиге Чемпионов, поэтому мы зарабатываем не так, как положено".



"И мы много денег потратили в прошлом, из-за чего должны быть осторожны в настоящем. Мы не можем перестроить команду так, как нам хотелось бы".



"Мы осознаем проблему, и я хочу сказать, что мы несем за это ответственность. Мы должны изменить это, и первый шаг — одержать победу над "Тоттенхэмом". Это был бы первый шаг к тому, чтобы помочь этим людям и не повышать цены на билеты. Это наша ответственность", — цитирует Аморима The Independent.