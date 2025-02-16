Леннон считает, что матч между "Тоттенхэмом" и МЮ может стать репетицией финала Лиги Европы

Бывший вингер "Тоттенхэма" Аарон Леннон считает, что воскресный матч "шпор" в Премьер-Лиге против "Манчестер Юнайтед" может стать репетицией финала Лиги Европы.

"Тоттенхэм" и "Юнайтед" крайне неудачно проводят этот сезон и в данный момент находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиге.



Но при этом те и другие вышли в плей-офф Лиги Европы, и Леннон допускает, что они встретятся снова в финале.



"Этот матч имеет огромное значение для обеих команд. Обе команды не оправдывают ожиданий. Каждый потешается над этими командами весь сезон. Уровень их игры ничуть не близок, как положено для этих двух футбольных клубов".



"Эти два клуба, наверное, являются фаворитами на победу в Лиге Европе, что страшно. Если они не попадут друг на друга раньше, это легко может быть финал Лиги Европы".



"Я не думаю, что это решающий матч. Но это важный матч, потому что обе команды играют неважно и очень нуждаются в победе. Так что это не решающий матч, но потребуются чудеса, чтобы "Тоттенхэм" одержал победу", — сообщил Леннон talkSPORT.