Агент высказался насчет будущего Антони

Агент вингера Антони заявил, что карьера его клиента в "Манчестер Юнайтед", возможно, еще не окончена.

Разочаровавшись в Антони, в зимнее трансферное окно "Юнайтед" отправил свое дорогостоящее приобретение в аренду в "Реал Бетис".



Антони сходу принялся себя проявлять в испанском клубе, забив два гола в трех первых матчах, однако агент Жуниор Педро указывает на то, что после окончания сезона 24-летнему бразильцу придется вернуться в Манчестер.



"Да, я могу подтвердить, что опции выкупа в контракте нет. Поэтому с июля Антони снова будет игроком "Манчестер Юнайтед".



"Конечно, Антони уважает Аморима. Но мы понимаем, что в январе был не лучший момент для клуба, поэтому "Манчестер Юнайтед" отнесся к пониманием к тому, что уйти в аренду — это лучший вариант для Антони вернуться в свою лучшую форму".



"Я верю в то, что футбол очень динамичен. Здесь не строят долгосрочных планов. В его истории в "Манчестер Юнайтед" все еще может быть несколько частей — или нет. Это будет зависеть от многих факторов, включая решения клуба и его самого в обозримом будущем", — цитирует Педросо TEAMtalk.