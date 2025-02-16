Рэшфорд надеется перейти в "Барселону" летом

Нападающий "Астон Виллы" Маркус Рэшфорд не потерял надежду перейти в испанскую "Барселону".

Рэшфорд удивил многих, когда на исходе зимнего трансферного окна отправился из родного "Манчестер Юнайтед" не в какой-либо европейский клуб, а в "Астон Виллу".



Арендное соглашение "Юнайтед" и "Виллы" предусматривает опцию выкупа за 40 миллионов фунтов, однако The Sun утверждает, что Рэшфорд не планирует продлевать свое пребывание в Бирмингеме.



Также сложно представить, что Рэшфорд получит второй шанс в "Юнайтед", поэтому что отношения 27-летнего англичанина с главным тренером "красных дьяволов" Рубенм Аморимом выглядят непоправимыми.



План Рэшфорда в том, чтобы в остатке сезона вернуться в свою лучшую форму и затем осуществить свою мечту о "Барселоне". Маркус чувствует, что для этого ему нужно снова начать забивать голы.



Добавим, накануне Рэшфорд помог "Вилле" уйти от поражения против "Ипсвича" (1:1). Олли Уоткинс сыграл на добивании после того, как Маркус пробил со штрафного в перекладину.