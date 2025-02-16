Артета: "Мерино таит в себе голевую угрозу"

Главный тренеер "Арсенала" Микель Артета отметил голевое чутье своего полузащитника Микеля Мерино.

Вступив в игру против "Лестера" на 69-й минуте при счете 0:0, Мерино расположился на позиции нападающего и забил два гола, которые обеспечили "Арсеналу" важнейшую победу 0:2.



Кадровая ситуация вынудила Артету отправить Мерино на острие атак, однако наставник "канониров" считает, что его соотечественник обладает талантом по игре возле чужих ворот.



"Микель чует опасность и замечательно выбирает момент времени для проникновения в штрафную. Мы были хладнокровны, забили два великолепных гола и могли забить еще один или два".



"Он таит в себе голевую угрозу. Он может чуять опасность. Он предвидит события. Он действительно хорошо выбирает момент времени, чтобы пойти в определенную зону и исполнить действие".



"Мы собираемся использовать разные решения, и мы готовы к этому. У нас в голове есть сценарии для этих ситуации. Мы будем смотреть, как складывается матч и что требуется. Мы верили, что в этом матче нам нужен он. Самое сложное — исполнить задуманное, но он это сделал".



"Думаю, игра начала ему больше подходить, потому что "Лестер" начал гораздо глубже обороняться. Мы нащупали свою игру, вдобавок стало больше стандартных положений в тот период. И мы верили, что он может повлиять на игру. Нам повезло, что он сделал это", — цитирует Артету BBC.