25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 16 февраля, двумя поединками завершится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" забивал минимум дважды в каждом из девяти последних домашних матчей Премьер-Лиги (всего 22 забитых голах). "Вулверхэмптон" пропустил 28 голов на выезде в этом сезоне английского первенства — только у "Лестера" больше. "Красные" выиграли 15 из 16 последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге, лишь уступив 3:0 на "Молинью" в феврале 2023.



Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо находится под вопросом. Джо Гомес и Тайлер Мортон травмированы, а Кертис Джонс дисквалифицирован.



"Вулверхэмптон" будет лишен нападающего Хвана Хи Чхана, получившего травму задней поверхности бедра в прошлый уикенд. Йорген Ларсен не успевает поправиться к воскресенью. Нассер Джига и Маршалл Мунетси готовы дебютировать за свой новый клуб в Премьер-Лиге.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 5 поражений). "Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы в пяти последних поединках во всех соревнованиях (1 поражение). "Красные дьяволы" пропускали минимум дважды в каждой из четырех последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге.



"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на выздоровевших Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи и Джеймса Мэддисона. Вильсон Одобер, Тимо Вернер и Бреннан Джонсон уже возобновили тренировки, но Кристиану Ромеро, Микки Ван де Вену и Доминику Соланке потребуется больше времени.



За последнюю неделю "Юнайтед" потерял с травмами Кобби Майну и Амада Диалло, а Мануэль Угарте и Тоби Колльер под вопросом. Для Лисандро Мартинеса этот сезон завершен.