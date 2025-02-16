25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 16 февраля, двумя поединками завершится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" забивал минимум дважды в каждом из девяти последних домашних матчей Премьер-Лиги (всего 22 забитых голах). "Вулверхэмптон" пропустил 28 голов на выезде в этом сезоне английского первенства — только у "Лестера" больше. "Красные" выиграли 15 из 16 последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге, лишь уступив 3:0 на "Молинью" в феврале 2023.
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо находится под вопросом. Джо Гомес и Тайлер Мортон травмированы, а Кертис Джонс дисквалифицирован.
"Вулверхэмптон" будет лишен нападающего Хвана Хи Чхана, получившего травму задней поверхности бедра в прошлый уикенд. Йорген Ларсен не успевает поправиться к воскресенью. Нассер Джига и Маршалл Мунетси готовы дебютировать за свой новый клуб в Премьер-Лиге.
ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 5 поражений). "Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы в пяти последних поединках во всех соревнованиях (1 поражение). "Красные дьяволы" пропускали минимум дважды в каждой из четырех последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге.
"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на выздоровевших Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи и Джеймса Мэддисона. Вильсон Одобер, Тимо Вернер и Бреннан Джонсон уже возобновили тренировки, но Кристиану Ромеро, Микки Ван де Вену и Доминику Соланке потребуется больше времени.
За последнюю неделю "Юнайтед" потерял с травмами Кобби Майну и Амада Диалло, а Мануэль Угарте и Тоби Колльер под вопросом. Для Лисандро Мартинеса этот сезон завершен.
16.02.2025 06:00
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Чолси сегодня игрет? Нет? Тогда и смотреть нечего, картонный день.
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Как шлюх в бардэле)
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