25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Педро Порро и Бруну Фернандеш В воскресенье, 16 февраля, двумя поединками завершится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ливерпуль" забивал минимум дважды в каждом из девяти последних домашних матчей Премьер-Лиги (всего 22 забитых голах). "Вулверхэмптон" пропустил 28 голов на выезде в этом сезоне английского первенства — только у "Лестера" больше. "Красные" выиграли 15 из 16 последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге, лишь уступив 3:0 на "Молинью" в феврале 2023.

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо находится под вопросом. Джо Гомес и Тайлер Мортон травмированы, а Кертис Джонс дисквалифицирован.

"Вулверхэмптон" будет лишен нападающего Хвана Хи Чхана, получившего травму задней поверхности бедра в прошлый уикенд. Йорген Ларсен не успевает поправиться к воскресенью. Нассер Джига и Маршалл Мунетси готовы дебютировать за свой новый клуб в Премьер-Лиге.

ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 5 поражений). "Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы в пяти последних поединках во всех соревнованиях (1 поражение). "Красные дьяволы" пропускали минимум дважды в каждой из четырех последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге.

"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на выздоровевших Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи и Джеймса Мэддисона. Вильсон Одобер, Тимо Вернер и Бреннан Джонсон уже возобновили тренировки, но Кристиану Ромеро, Микки Ван де Вену и Доминику Соланке потребуется больше времени.

За последнюю неделю "Юнайтед" потерял с травмами Кобби Майну и Амада Диалло, а Мануэль Угарте и Тоби Колльер под вопросом. Для Лисандро Мартинеса этот сезон завершен.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2025 06:00

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Последние комментарии:




  1. be-line 16.02.2025 08:05 # be-line
    На Украине грозят сместить власть военным переворотом

    Мэр киевского города Борисполь заявил, что «больную власть Украины» могут уже в ближайшее время очистить военные.

    Владимир Борисенко отметил, что в стране происходят «странные вещи», а на фронте сложилась сложная обстановка:

    Власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится.

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  2. gosling 16.02.2025 07:59 # gosling
    С момента возвращения Дэвида Мойеса в "Эвертон" никакая другая команда Премьер-Лиги не набрала очков больше, чем "ириски"

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  3. mansmm 16.02.2025 07:44 # mansmm
    Братики как вы ездите на Ладе если ваши ножки не достают до педалей?

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  4. hachidlo 16.02.2025 07:18 # hachidlo
    Фанат залупуля не фанат, если не создаст фейк в честь Щолси - своего любимого клуба.
    Чолси сегодня игрет? Нет? Тогда и смотреть нечего, картонный день.

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  5. chelsea-poebebay 16.02.2025 07:11 # chelsea-poebebay
    А что там по хуесоси ? После 3-0 от Брайтона безнадежного ))) жестко вас унижают жестко , так же
    Как шлюх в бардэле)

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