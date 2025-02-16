Диалло подтвердил, что выбыл с травмой

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло подтвердил, что выбыл из строя с травмой.

Ранее в субботу появилась информация, что Диалло повредил связки своей лодыжки на тренировке и теперь рискует пропустить остаток сезона.



Позже днем Амад обратился к своим подписчикам в инстаграме и подтвердил, что теперь "Юнайтед" придется играть без него.



"Крайне расстроен писать это сообщение в столь важный момент сезона. К сожалению, я пропущу некоторое время с травмой. Я вернусь сильнее, чем когда-либо! Время поддержать парней со стороны. Для нас еще многое на кону", — поведал Диалло.



Как сообщает BBC, "Юнайтед" все еще устанавливает характер повреждения Диалло, но срок восстановления пойдет на недели, и 22-летний ивуариец действительно может не вернуться до окончания сезона.



Добавим, за последнюю неделю травмы также получили полузащитники "Юнайтед" Кобби Майну, Мануэль Угарте и Тобби Колльер, присоединившись в лазарете к Лисандро Мартинесу, Люку Шоу, Мейсону Маунту, Алтаю Байындыру и Джонни Эвансу. Правда, некоторые из них могут вернуться уже к матчу против "Тоттенхэма" в воскресенье.