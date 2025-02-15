Гвардиола: "Нико Гонсалес был нашим мини Родри"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил роль полузащитника Нико Гонсалеса в победе над "Ньюкаслом".

В субботу Гонсалес дебютировал в Премьер-Лиге, целиком отыграв победный для "Сити" матч против "Ньюкасла" (4:0).



Гвардиола остался очень доволен игрой своего зимнего новичка, с помощью которого "Сити", наконец, восполнил пустоту, образовавшуюся в опорной зоне после травмы Родри.



"Мы были действительно хороши и играли с хорошей энергией впереди. Нико нам очень помог, и я был очень доволен, потому что мы нуждались в нем, это были тяжелые три месяца".



"Он был нашим мини Родри Он обладает огромным характером, скоростью, и со времен академии "Барселоны" он знает, что все решают работа с мячом и выбор позиции. Он обладает желанием, чтобы быть успешным в Премьер-Лиге. Он здесь, чтобы проявить себя", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.