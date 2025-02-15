Гвардиола надеется, что Холанд избежал травмы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что его нападающий Эрлинг Холанд избежал травмы против "Ньюкасла".

В субботу Холанд помог "Сити" разгромить "Ньюкасл" со счетом 4:0, однако в концовке матча Эрлинг повредил свое колено в единоборстве с Фабианом Шером и был вынужденно заменен.



Однако Холанд сразу не ушел в подтрибунный тоннель, а расположился на скамейке и после финального свистка пребывал в хорошем расположении духа, поэтому Гвардиола надеется взять своего бомбардира на матч Лиги Чемпионов против "Реала" в среду.



"Когда он оказался на газоне, каждому стало страшно. Но он уходил в раздевалку с улыбкой, и доктор не сообщал мне плохих новостей, поэтому, надеюсь, он в порядке", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.