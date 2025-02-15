Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы лодыжки.

Ранее днем стало известно, что полузащитники "Юнайтед" Кобби Майну, Мануэль Угартее и Тоби Колльер травмировались во время тренировок на этой неделе.



Диалло повредил связки своей лодыжки также на тренировке, причем его ситуация выглядит наиболее серьезной.



Как сообщает The Athletic, Диалло не сыграет в обозримом будущем. Медицинский штаб "Юнайтед" опасается, что 22-летний ивуариец пропустит остаток сезона.



В этом сезоне Диалло провел 36 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, забив девять голов и отдав семь результативных передач. Только в прошлом месяце Амад заключил новый долгосрочный контракт с клубом.