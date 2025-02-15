Диалло, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне

Амад Диалло Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы лодыжки.

Ранее днем стало известно, что полузащитники "Юнайтед" Кобби Майну, Мануэль Угартее и Тоби Колльер травмировались во время тренировок на этой неделе.

Диалло повредил связки своей лодыжки также на тренировке, причем его ситуация выглядит наиболее серьезной.

Как сообщает The Athletic, Диалло не сыграет в обозримом будущем. Медицинский штаб "Юнайтед" опасается, что 22-летний ивуариец пропустит остаток сезона.

В этом сезоне Диалло провел 36 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, забив девять голов и отдав семь результативных передач. Только в прошлом месяце Амад заключил новый долгосрочный контракт с клубом.


Метки Диалло, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2025 21:00

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  1. hunter022 15.02.2025 21:13 # hunter022
    Юнайтед не заметит эту потерю,топ клуб обязан находить внутренние резервы, особенно после столь продуктивного зимнего окна...

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