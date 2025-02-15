Хет-трик Мармуша обеспечили "Сити" крупную победу над "Ньюкаслом"
Хет-трик Омара Мармуша позволил "Манчестер Сити" разгромить "Ньюкасл" со счетом 4:0 и подняться на четвертое место в Премьер-Лиге.
Впервые в стартовом составе "горожан" был назван Нико Гонсалес. Абдукодир Хусаанов вернулся в центр обороны. Также с первых минут появились Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Омар Мармуш.
"Сороки" недосчитались травмированного Свена Ботмана, которого в старте заменил Джо Уиллок.
"Сити" по-хозяйски начал матч и на 19-й минуте открыл счет. Эдерсон сделал длинную передачу вперед на Мармуша, которому не смог помешать завладеть мячом Киран Триппьер. Омар быстро сориентировался и перебросил снаряд через Мартина Дубравку — 1:0.
А совсем скоро Мармуш оформил дубль. Омар получил мяч на границе штрафной от Гюндогана, избавился от опеки и с помощью небольшого рикошета от Триппьера поразил нижний угол ворот — 2:0.
Оборона гостей трещала по швам, и на 33-й минуте счет стал крупным. Савиньо ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил в центр площадки под удар в касание Мармуша — 3:0.
"Ньюкасл" первый тайм совершенно провалил, отметившись лишь парой неточных ударов.
Учитывая счет на табло и предстоящий выезд в Мадрид, после перерыва "Сити" остепенился и играл в энергосберегающем режиме.
Во втором тайме "сороки" практически не создали моментов, за исключением отраженного Эдерсоном удара Льюиса Майли на 60-й минуте.
"Горожане" же еще одним голом своих зрителей порадовали. На 84-й минуте Джеймс Макати пробил ногой после подачи углового и скидки головой Эрлинга Холанда — 4:0.
Этот матч затесался меж двух встреч с "Реалом" в Лиге Чемпионов, однако "Сити" был очень свеж в первом тайме, а во втором смог позволить себе поберечь силы. "Ньюкасл" внезапно оказался беззуб.
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче
15.02.2025 20:00
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История снайпера-морпеха с позывным Француз, освобождавшего в ДНР те же территории, что и его прадед 80 лет назад.
У Француза, как и у его предка, две медали «За отвагу».
В армию Леон пошёл в 2013 году, свой позывной он получил из-за необычного имени. Защищает Донбасс с 2014 года.
Однажды ночью он вывозил в ДНР раненых. В темноте подъехал вражеский танк. Француз пошёл на УАЗе на таран и от удара вылетел через лобовое стекло. Бойцы на БМП уничтожили танк ВСУ.
Несколько дней боец был в коме. В больнице не давали гарантий, что он сможет поправиться, но Француз вернулся в строй. Осенью 2024-го его снова тяжело ранило — на этот раз в ногу. Сейчас он восстанавливается, впереди операция.
Леон заботится о сохранении памяти о прадеде, который в годы ВОВ служил пулемётчиком на 1-м Украинском фронте, и передал в музей его фотографию и награды.
https://imgur.com/a/T1ahkpq
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горелые ливерхуйцы мечтают о вылете ирисок))))
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Ковентри лэмпуси уже в 1 очке от зоны плова чш.
Гегемон чемпионшипа!!!
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После финала с лфк ириски верно и четко покатятся в чш
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Злой ноттингем порвет каканиров уехехехехехехехехе
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Хорошо что в этой лиге и кроме чоусе есть кому абасрацца!
Красиво поборемся с борнмутом и форест за лч!!!
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