Хет-трик Мармуша обеспечили "Сити" крупную победу над "Ньюкаслом"

Омар Мармуш Хет-трик Омара Мармуша позволил "Манчестер Сити" разгромить "Ньюкасл" со счетом 4:0 и подняться на четвертое место в Премьер-Лиге.

Впервые в стартовом составе "горожан" был назван Нико Гонсалес. Абдукодир Хусаанов вернулся в центр обороны. Также с первых минут появились Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Омар Мармуш.

"Сороки" недосчитались травмированного Свена Ботмана, которого в старте заменил Джо Уиллок.

"Сити" по-хозяйски начал матч и на 19-й минуте открыл счет. Эдерсон сделал длинную передачу вперед на Мармуша, которому не смог помешать завладеть мячом Киран Триппьер. Омар быстро сориентировался и перебросил снаряд через Мартина Дубравку — 1:0.

А совсем скоро Мармуш оформил дубль. Омар получил мяч на границе штрафной от Гюндогана, избавился от опеки и с помощью небольшого рикошета от Триппьера поразил нижний угол ворот — 2:0.

Оборона гостей трещала по швам, и на 33-й минуте счет стал крупным. Савиньо ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил в центр площадки под удар в касание Мармуша — 3:0.

"Ньюкасл" первый тайм совершенно провалил, отметившись лишь парой неточных ударов.

Учитывая счет на табло и предстоящий выезд в Мадрид, после перерыва "Сити" остепенился и играл в энергосберегающем режиме.

Во втором тайме "сороки" практически не создали моментов, за исключением отраженного Эдерсоном удара Льюиса Майли на 60-й минуте.

"Горожане" же еще одним голом своих зрителей порадовали. На 84-й минуте Джеймс Макати пробил ногой после подачи углового и скидки головой Эрлинга Холанда — 4:0.

Этот матч затесался меж двух встреч с "Реалом" в Лиге Чемпионов, однако "Сити" был очень свеж в первом тайме, а во втором смог позволить себе поберечь силы. "Ньюкасл" внезапно оказался беззуб.

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. hachidio 15.02.2025 20:33 # hachidio
    История снайпера-морпеха с позывным Француз, освобождавшего в ДНР те же территории, что и его прадед 80 лет назад.

    У Француза, как и у его предка, две медали «За отвагу».

    В армию Леон пошёл в 2013 году, свой позывной он получил из-за необычного имени. Защищает Донбасс с 2014 года.

    Однажды ночью он вывозил в ДНР раненых. В темноте подъехал вражеский танк. Француз пошёл на УАЗе на таран и от удара вылетел через лобовое стекло. Бойцы на БМП уничтожили танк ВСУ.

    Несколько дней боец был в коме. В больнице не давали гарантий, что он сможет поправиться, но Француз вернулся в строй. Осенью 2024-го его снова тяжело ранило — на этот раз в ногу. Сейчас он восстанавливается, впереди операция.

    Леон заботится о сохранении памяти о прадеде, который в годы ВОВ служил пулемётчиком на 1-м Украинском фронте, и передал в музей его фотографию и награды.

    https://imgur.com/a/T1ahkpq

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  2. narcot 15.02.2025 20:31 # narcot
    горелые ливерхуйцы мечтают о вылете ирисок))))

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  3. thegodfather 15.02.2025 20:28 # thegodfather
    Ковентри лэмпуси уже в 1 очке от зоны плова чш.

    Гегемон чемпионшипа!!!

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  4. roberto-89 15.02.2025 20:15 # roberto-89
    После финала с лфк ириски верно и четко покатятся в чш

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  5. roberto-89 15.02.2025 20:06 # roberto-89
    Злой ноттингем порвет каканиров уехехехехехехехехе

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  6. thegodfather 15.02.2025 20:00 # thegodfather
    Хорошо что в этой лиге и кроме чоусе есть кому абасрацца!

    Красиво поборемся с борнмутом и форест за лч!!!

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