Хет-трик Мармуша обеспечили "Сити" крупную победу над "Ньюкаслом"

Хет-трик Омара Мармуша позволил "Манчестер Сити" разгромить "Ньюкасл" со счетом 4:0 и подняться на четвертое место в Премьер-Лиге.

Впервые в стартовом составе "горожан" был назван Нико Гонсалес. Абдукодир Хусаанов вернулся в центр обороны. Также с первых минут появились Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Омар Мармуш.



"Сороки" недосчитались травмированного Свена Ботмана, которого в старте заменил Джо Уиллок.



"Сити" по-хозяйски начал матч и на 19-й минуте открыл счет. Эдерсон сделал длинную передачу вперед на Мармуша, которому не смог помешать завладеть мячом Киран Триппьер. Омар быстро сориентировался и перебросил снаряд через Мартина Дубравку — 1:0.



А совсем скоро Мармуш оформил дубль. Омар получил мяч на границе штрафной от Гюндогана, избавился от опеки и с помощью небольшого рикошета от Триппьера поразил нижний угол ворот — 2:0.



Оборона гостей трещала по швам, и на 33-й минуте счет стал крупным. Савиньо ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил в центр площадки под удар в касание Мармуша — 3:0.



"Ньюкасл" первый тайм совершенно провалил, отметившись лишь парой неточных ударов.



Учитывая счет на табло и предстоящий выезд в Мадрид, после перерыва "Сити" остепенился и играл в энергосберегающем режиме.



Во втором тайме "сороки" практически не создали моментов, за исключением отраженного Эдерсоном удара Льюиса Майли на 60-й минуте.



"Горожане" же еще одним голом своих зрителей порадовали. На 84-й минуте Джеймс Макати пробил ногой после подачи углового и скидки головой Эрлинга Холанда — 4:0.



Этот матч затесался меж двух встреч с "Реалом" в Лиге Чемпионов, однако "Сити" был очень свеж в первом тайме, а во втором смог позволить себе поберечь силы. "Ньюкасл" внезапно оказался беззуб.



"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче