Мерино: "Впервые сыграл нападающего"

Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино признался, что впервые в своей карьере сыграл нападающего.

Эпидемия травм в передней линии заставила главного тренера "Арсенала" Микеля Артету выпустить Мерино на позицию нападающего во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу.



Мерино сполна оправдал свое появление на замену, дублем обеспечив "Арсеналу" важнейшую победу 0:2. По словам 28-летнего испанца, эта роль ему непривычна, и он просто пытался использовать свои сильные качества.



"Этим утром тренер сказал, что мне нужно будет выйти и сыграть нападающего. Мы немного поговорили об этом с одним из ассистентов. Это был первый раз в моей карьере, когда я играл на этой позиции".



"Тренер сказал мне использовать свои сильные качества, и, к счастью, я смог помочь команде двумя голами сегодня".



"Буду ли я регулярно играть нападающего? Если честно, не думаю. Это был первый раз, когда я сделал дубль, выйдя на замену играть нападающего".



"Я забыл сделать подарок своей жене на День святого Валентина, так что это для нее. Надеюсь, она оценит это больше, чем розу или шоколадку".



"Сегодня был тяжелый матч. Думаю, в таких матчах вам нужен дух. Матчи вроде этого идут на пользу команде", — сообщил Мерино TNT Sports.