Поттер чувствует, что стал сильнее благодаря "Челси"

Главный тренер "Вест Хэм" Грэм Поттер считает, что стал сильнее как личность благодаря неудачному периоду в "Челси".

Поттер отработал только семь месяцев в "Челси" до своего увольнения в апреле 2023. 20 месяцев спустя Грэм вернулся к работе, возглавив "Вест Хэм".



И хотя у Поттера не сложилось в "Челси", Грэм благодарен за полученный опыт.



"Думаю, это делает тебя лучше, это делает тебя сильнее как личность, это делает тебя лучше как тренера".



"Худшее, что может случиться с тобой, это потеря работы, и ты все равно сможешь быть в порядке, все равно сможешь двигаться вперед, все равно сможешь что-нибудь предложить, все равно сможешь расти как личность".



"Такова наша профессия. Нужно быть благодарным за все хорошее и плохое. Просто нужно справляться с этим", — сообщил Поттер BBC.