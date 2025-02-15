Поттер чувствует, что стал сильнее благодаря "Челси"

Грэм Поттер Главный тренер "Вест Хэм" Грэм Поттер считает, что стал сильнее как личность благодаря неудачному периоду в "Челси".

Поттер отработал только семь месяцев в "Челси" до своего увольнения в апреле 2023. 20 месяцев спустя Грэм вернулся к работе, возглавив "Вест Хэм".

И хотя у Поттера не сложилось в "Челси", Грэм благодарен за полученный опыт.

"Думаю, это делает тебя лучше, это делает тебя сильнее как личность, это делает тебя лучше как тренера".

"Худшее, что может случиться с тобой, это потеря работы, и ты все равно сможешь быть в порядке, все равно сможешь двигаться вперед, все равно сможешь что-нибудь предложить, все равно сможешь расти как личность".

"Такова наша профессия. Нужно быть благодарным за все хорошее и плохое. Просто нужно справляться с этим", — сообщил Поттер BBC.


Метки Вест Хэм, Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2025 18:00

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