Поттер чувствует, что стал сильнее благодаря "Челси"
Главный тренер "Вест Хэм" Грэм Поттер считает, что стал сильнее как личность благодаря неудачному периоду в "Челси".
Поттер отработал только семь месяцев в "Челси" до своего увольнения в апреле 2023. 20 месяцев спустя Грэм вернулся к работе, возглавив "Вест Хэм".
И хотя у Поттера не сложилось в "Челси", Грэм благодарен за полученный опыт.
"Думаю, это делает тебя лучше, это делает тебя сильнее как личность, это делает тебя лучше как тренера".
"Худшее, что может случиться с тобой, это потеря работы, и ты все равно сможешь быть в порядке, все равно сможешь двигаться вперед, все равно сможешь что-нибудь предложить, все равно сможешь расти как личность".
"Такова наша профессия. Нужно быть благодарным за все хорошее и плохое. Просто нужно справляться с этим", — сообщил Поттер BBC.
15.02.2025 18:00
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