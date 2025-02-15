"Арсенал" вырвал победу против "Лестера" благодаря дублю Мерино
Дубль вышедшего на замену Микеля Мерино позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:2 в гостях у "Лестера" и продолжить погоню за лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем".
В стартовый состав "лис" на этот матч после травм вернулись Виктор Кристиансен и Джейми Варди, заменив Люка Томаса и Патсона Дака.
У "канониров" травмированных Габриэля Мартинелли и Кая Хаверца в старте заменили Рахим Стерлинг и Леандро Троссард.
В первом тайме "Арсенал" заметно больше владел мячом и несколько раз пробил, но реальных угроз чужим воротам не создал. Если кто и мог открыть счет до перерыва, то это "Лестер", чей полузащитник Уилфрид Ндиди отметился двумя опасными ударами.
Свой первый серьезный момент гости создали только на 61-й минуте, когда Итан Нванери нанес обводящий удар с дистанции, но мяч лишь слегка задел перекладину сверху.
"Канониры" нагнетали давление, и на 76-й минуте каркас ворот еще раз сыграл за "лис". Нванери ворвался в штрафную правее центра и пробил, а Мадс Хермансен перевел мяч в штангу.
На 81-й минуте "Лестер" все-таки дрогнул. Активный Нванери навесил с правого края штрафной к границе вратарской, где вышедший на замену Микель Мерино выиграл борьбу на втором этаже — 0:1.
"Лисы" спохватились, но лишь нарвались на второй гол. На 87-й минуте Мерино завершил контратаку своей команды на дальней штанге, ногой в касание замкнув подачу Троссарда с левого фланга — 0:2.
"Арсеналу" был обязан побеждать, учитывая осечку "Ливерпуля" посреди недели. "Канониры" взяли три очка, но сделали это с огромным трудом, только в концовке дожав аутсайдера.
"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче
15.02.2025 17:30
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Сити бриллиант урвал за бесплатно
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Челси остается надеяться, что НФ скатится, хотя у них хоть форвард есть и хорошие защитники, чего нет у синих.
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Где мой пасынок?
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что с ситом стало? 14 февраля - причина?
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Вуд иди нах е6учая ты залупа))))
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Мармуш за один тайм забил на гол меньше, чем Дарвин за пол сезона.
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Красавцы Сити..
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Новый Салах
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ширар (пардефф) тут?
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КОРОЛЕВСКИЙ ШЕРСТЮГАН
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ФАРАОН!!!
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Чет сороки совсем распустились
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Мармуш>Месси
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Он пришел на замену Солаху!
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Ньюкаслик свой стояк токо на пару матчей с пидралями надрочил
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Мормышка
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ОМААААААААААААААР!!!
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Лютый топарик!!!
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Пормут уже выше членсов...
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Ну там хоть форест проткнули)
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