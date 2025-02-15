"Арсенал" вырвал победу против "Лестера" благодаря дублю Мерино

Микель Мерино Дубль вышедшего на замену Микеля Мерино позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:2 в гостях у "Лестера" и продолжить погоню за лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем".

В стартовый состав "лис" на этот матч после травм вернулись Виктор Кристиансен и Джейми Варди, заменив Люка Томаса и Патсона Дака.

У "канониров" травмированных Габриэля Мартинелли и Кая Хаверца в старте заменили Рахим Стерлинг и Леандро Троссард.

В первом тайме "Арсенал" заметно больше владел мячом и несколько раз пробил, но реальных угроз чужим воротам не создал. Если кто и мог открыть счет до перерыва, то это "Лестер", чей полузащитник Уилфрид Ндиди отметился двумя опасными ударами.

Свой первый серьезный момент гости создали только на 61-й минуте, когда Итан Нванери нанес обводящий удар с дистанции, но мяч лишь слегка задел перекладину сверху.

"Канониры" нагнетали давление, и на 76-й минуте каркас ворот еще раз сыграл за "лис". Нванери ворвался в штрафную правее центра и пробил, а Мадс Хермансен перевел мяч в штангу.

На 81-й минуте "Лестер" все-таки дрогнул. Активный Нванери навесил с правого края штрафной к границе вратарской, где вышедший на замену Микель Мерино выиграл борьбу на втором этаже — 0:1.

"Лисы" спохватились, но лишь нарвались на второй гол. На 87-й минуте Мерино завершил контратаку своей команды на дальней штанге, ногой в касание замкнув подачу Троссарда с левого фланга — 0:2.

"Арсеналу" был обязан побеждать, учитывая осечку "Ливерпуля" посреди недели. "Канониры" взяли три очка, но сделали это с огромным трудом, только в концовке дожав аутсайдера.

"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2025 17:30

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Последние комментарии:




  1. ot4im-surgut 15.02.2025 18:44 # ot4im-surgut
    Сити бриллиант урвал за бесплатно

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  2. akado 15.02.2025 18:43 # akado
    Челси остается надеяться, что НФ скатится, хотя у них хоть форвард есть и хорошие защитники, чего нет у синих.

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  3. ot4im-surgut 15.02.2025 18:42 # ot4im-surgut
    Где мой пасынок?

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  4. electric 15.02.2025 18:41 # electric
    что с ситом стало? 14 февраля - причина?

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  5. thegodfather 15.02.2025 18:41 # thegodfather
    Вуд иди нах е6учая ты залупа))))

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  6. tigerpool 15.02.2025 18:37 # tigerpool
    Мармуш за один тайм забил на гол меньше, чем Дарвин за пол сезона.

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  7. alienripley 15.02.2025 18:35 # alienripley
    Красавцы Сити..

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  8. lovrentiy 15.02.2025 18:35 # lovrentiy
    Новый Салах

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  9. electric 15.02.2025 18:34 # electric
    ширар (пардефф) тут?

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  10. kukuruzko 15.02.2025 18:33 # kukuruzko
    КОРОЛЕВСКИЙ ШЕРСТЮГАН

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  11. ot4im-surgut 15.02.2025 18:33 # ot4im-surgut
    ФАРАОН!!!

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  12. lovrentiy 15.02.2025 18:30 # lovrentiy
    Чет сороки совсем распустились

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  13. alexomck 15.02.2025 18:29 # alexomck
    Мармуш>Месси

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  14. ot4im-surgut 15.02.2025 18:27 # ot4im-surgut
    Он пришел на замену Солаху!

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  15. thegodfather 15.02.2025 18:26 # thegodfather
    Ньюкаслик свой стояк токо на пару матчей с пидралями надрочил

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  16. kukuruzko 15.02.2025 18:24 # kukuruzko
    Мормышка

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  17. ot4im-surgut 15.02.2025 18:24 # ot4im-surgut
    ОМААААААААААААААР!!!

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  18. alexomck 15.02.2025 18:24 # alexomck
    Лютый топарик!!!

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  19. thegodfather 15.02.2025 18:24 # thegodfather
    Пормут уже выше членсов...

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  20. thegodfather 15.02.2025 18:20 # thegodfather
    Ну там хоть форест проткнули)

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