"Арсенал" вырвал победу против "Лестера" благодаря дублю Мерино

Дубль вышедшего на замену Микеля Мерино позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:2 в гостях у "Лестера" и продолжить погоню за лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем".

В стартовый состав "лис" на этот матч после травм вернулись Виктор Кристиансен и Джейми Варди, заменив Люка Томаса и Патсона Дака.



У "канониров" травмированных Габриэля Мартинелли и Кая Хаверца в старте заменили Рахим Стерлинг и Леандро Троссард.



В первом тайме "Арсенал" заметно больше владел мячом и несколько раз пробил, но реальных угроз чужим воротам не создал. Если кто и мог открыть счет до перерыва, то это "Лестер", чей полузащитник Уилфрид Ндиди отметился двумя опасными ударами.



Свой первый серьезный момент гости создали только на 61-й минуте, когда Итан Нванери нанес обводящий удар с дистанции, но мяч лишь слегка задел перекладину сверху.



"Канониры" нагнетали давление, и на 76-й минуте каркас ворот еще раз сыграл за "лис". Нванери ворвался в штрафную правее центра и пробил, а Мадс Хермансен перевел мяч в штангу.



На 81-й минуте "Лестер" все-таки дрогнул. Активный Нванери навесил с правого края штрафной к границе вратарской, где вышедший на замену Микель Мерино выиграл борьбу на втором этаже — 0:1.



"Лисы" спохватились, но лишь нарвались на второй гол. На 87-й минуте Мерино завершил контратаку своей команды на дальней штанге, ногой в касание замкнув подачу Троссарда с левого фланга — 0:2.



"Арсеналу" был обязан побеждать, учитывая осечку "Ливерпуля" посреди недели. "Канониры" взяли три очка, но сделали это с огромным трудом, только в концовке дожав аутсайдера.



"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче