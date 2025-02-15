Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну пропустит несколько недель с травмой, полученной на тренировке на этой неделе.

В этом сезоне Премьер-Лиги Майну сыграл 18 матчей, включая 15 выходов в стартовом составе, однако в преддверии поединка с "Тоттенхэмом" в воскресенье Кобби выбыл из строя.



Как стало известно The Athletic, Майну пропустит более двух недель, однако 19-летний англичанин угодил в лазарет не один.



Проблемы со здоровьем во время занятий на базе в Каррингтоне на этой неделе также возникли у Мануэля Угарте и Тоби Колльера, чье участие в матче против "Тоттенхэма" находится под большим вопросом.



Наставник "Юнайтед" Рубен Аморим даже был вынужден привлечь к тренировкам 19-летнего Джек Мурхауза, который, как ожидается, отправится с командой на выезд в Лондон.