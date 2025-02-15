Гвардиола: "Кто еще наберет 100 очков или выиграет четыре титула подряд? Я жду"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Ливерпуль" не сможет взять планку, которую установила его команда в прошлом.

Ничья 2:2 против "Эвертона" посреди недели означает, что "Ливерпуль" лишился математических шансов покорить знаменитый рекорд "Сити" из 100 очков за сезон Премьер-Лиги.



Это дало Гвардиоле очередной повод взглянуть на достижения "Сити" в предыдущие годы и испытать гордость.



"Мы покорили все рекорды в Англии, никто до нас не выигрывал Премьер-Лигу четыре раза подряд. Покорять свои рекорды — это другое".



"Мы выиграли Лигу Чемпионов, мы выиграли Премьер-Лигу четыре раза подряд, мы набрали 100 очков. За девять лет у нас были три действительно плохих момента, когда люди говорили: "Пеп, что случилось?" Тогда это не было нормой, но это норма сейчас".



"Кто в футболе наберет 100 очков сейчас? Я жду. Или четыре титула подряд. Я жду".



"Гюндо (Илкай Гюндоган) провел один год в "Барселоне", затем вернулся и обнаружил, что разница невероятна. Команды стали гораздо, гораздо, гораздо лучшее во всех отношениях, люди так хорошо подготовлены из-за стандартов, которые мы диктуем".



"Вы видели "Ливерпуль" в этом сезоне? Они уже не смогут набрать 100 очков. Могут 99, но не 100, и это в таком сезоне. Вот такую планку мы установили, и это вау", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.