Каррагер считает, что "Челси" может лишиться Палмера без Лиги Чемпионов

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Челси" может лишиться своего бомбардира Коула Палмера, если не попадет в Лигу Чемпионов.

Накануне вечером Палмер не смог избавить "Челси" от поражения 3:0 в гостях у "Брайтона". Каррагер увидел у Коула признаки разочарования в этом матче Премьер-Лиги.



По мнению Каррагера, "Челси" жизненно важно удержаться в зоне Лиги Чемпионов, чтобы сохранить своих лучших игроков.



"Идея их проекта в том, что это займет два-три года, и это проблема. Лучшие игроки в команде не будут ждать так долго".



"Коул Палмер — один из лучших игроков в Премьер-Лиге. Он не показал своей лучшей игры против "Брайтона", но ты мог сказать, что он начинает чувствовать себя разочарованным".



"Он достаточно хорош, чтобы сражаться за главные награды, Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Он забивал в финале Чемпионата Европы".



"Они должны попасть в Лигу Чемпионов. Если они этого не сделают, это будет катастрофой".



"Матч против "Брайтона" тревожен не только тем, насколько плохи они были, но также признаками разочарования у Палмера", — цитирует Каррагера Daily Mail.