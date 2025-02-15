Аморим признал, что МЮ может грозить вылет из Премьер-Лиги

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда может быть втянута в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.

В преддверии воскресного выезда к "Тоттенхэму" подопечные Аморима занимают только 13-е место в Премьер-Лиге, находясь в 12 очках над зоной вылета.



И хотя выбывание "Юнайтед" в Чемпионшип выглядит маловероятным сценарием, худший сценарий не может быть исключен для Аморима.



"Если вы посмотрите на таблицу, то невозможно чувствовать себя комфортно. Мы просто хотим побеждать, улучшать свою игру, потому что мы — "Манчестер Юнайтед". Нам нужно выиграть следующий матч и прибавить".



"В этом клубе нет комфорта ни в какой из ситуаций", — цитирует Аморима Evening Standard.