Гвардиола считает, что клубам нужны составы из 40 игроков

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что при текущем календаре клубам нужно обладает составами в 40 игроков.

Как и многие другие клубы, в этом сезоне "Сити" столкнулся с эпидемией травм. Гвардиола винит в этому плотный календарь и накопившуюся усталость.



Гвардиола не видит выхода из сложившейся ситуации, потому что матчей меньше не станет, а содержать по 40 игроков клубы не могут.



"Я всегда ожидаю травм во время сезона. Не в таком количестве, как было у нас, но это не только проблема "Манчестер Сити".



"Прямо сейчас вы видите то же самое в "Тоттенхэме", "Арсенале". В большинстве команд, за исключением "Ливерпуля", который так стабилен весь сезон в этом отношении. Также в "Реале". Во многих командах".



"Такое случается, когда вы накапливаете сезон за сезоном. Это то, что произошло с Ману (Аканджи), его организм сказал "достаточно".



"Решение, как предотвратить это? Думаю, Юрген Клопп и я сам говорили это в прошлом. Дело в календаре. Я не вижу другой причины, почему так много травм".



"Количество матчей в Премьер-Лиге не уменьшится. Кубок Лиги останется. Единственным решением было бы иметь по 40 игроков в составе, а это невозможно. Клубы будут банкротиться. Как вы выдержите 40 зарплат и трансферы? Это невозможно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.