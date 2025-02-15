Гвардиола считает, что клубам нужны составы из 40 игроков
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что при текущем календаре клубам нужно обладает составами в 40 игроков.
Как и многие другие клубы, в этом сезоне "Сити" столкнулся с эпидемией травм. Гвардиола винит в этому плотный календарь и накопившуюся усталость.
Гвардиола не видит выхода из сложившейся ситуации, потому что матчей меньше не станет, а содержать по 40 игроков клубы не могут.
"Я всегда ожидаю травм во время сезона. Не в таком количестве, как было у нас, но это не только проблема "Манчестер Сити".
"Прямо сейчас вы видите то же самое в "Тоттенхэме", "Арсенале". В большинстве команд, за исключением "Ливерпуля", который так стабилен весь сезон в этом отношении. Также в "Реале". Во многих командах".
"Такое случается, когда вы накапливаете сезон за сезоном. Это то, что произошло с Ману (Аканджи), его организм сказал "достаточно".
"Решение, как предотвратить это? Думаю, Юрген Клопп и я сам говорили это в прошлом. Дело в календаре. Я не вижу другой причины, почему так много травм".
"Количество матчей в Премьер-Лиге не уменьшится. Кубок Лиги останется. Единственным решением было бы иметь по 40 игроков в составе, а это невозможно. Клубы будут банкротиться. Как вы выдержите 40 зарплат и трансферы? Это невозможно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
15.02.2025 13:00
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Последние комментарии:
Да ты хоть 400 набери.. Если в клубе нет спортивного духа, то это война срашки против "банановой" Украины.. Людей вроде дохера, а одолеть страну с армией в ПЯТЬ или больше раз, меньшей одолеть не могут.
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Тем временем Челси:
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