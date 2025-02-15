Мерсон: "Эра доминирования "Сити" закончилась"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон выразил уверенность, что эра доминирования "Манчестер Сити" в английском футболе закончилась.

Этот сезон складывается очень непросто для "Сити", который уже попрощался с надеждами защитить титул Премьер-Лиги и сосредоточился на борьбе за попадание в топ-4.



Мерсон уверен, что "Сити" уже не будет доминировать, как прежде, а в качестве аргумента приводит правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



"Я переживаю за "Манчестер Сити" сейчас. У них никогда снова не будет такого состава, как в предыдущие пару сезонов".



"Их династия закончилась. Они не будут доминировать в английском футболе, как делали это последние четыре года или около того".



"Причина этого в том, что у них никогда снова не будет такого качества состава, как в последние годы. В прошлом сезоне дублером Эрлинга Холанда был победитель Чемпионата Мира, который ушел за 80 миллионов фунтов".



"У них было по два классных игрока, игрока своих сборных, на каждой позиции. Этого уже не будет".



"Не поймите меня неправильно, они могут снова выиграть лигу. Но они не будут одерживать по 20 побед кряду на пути к этому. Если они и выиграют лигу снова, то сделают это в борьбе".



"Они не будут доминировать в английском футболе, как преже. Правила ФФП означают, что никакая команда не сможет собрать состав, как был у них. То была невероятная группа игроков", — сообщил Мерсон Sky Sports.