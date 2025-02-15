Фанаты "Тоттенхэма" проведут грандиозную акцию протеста

Болельщики "Тоттенхэма" планируют провести крупнейшую в истории своего клуба акцию протеста, когда "шпоры" сыграют против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

В преддверии домашнего матча против "Юнайтед" "Тоттенхэм" занимает только 14-е место в Премьер-Лиге, из-за чего главный тренер "шпор" Анге Постекоглу находится под огромным давлением.



Однако основной гнев фанатов "Тоттенхэма" обращен не на Постекоглу, а на президента Даниэля Леви, под руководством которого клуб не знает трофеев уже 17 лет и не может финишировать в топ-3 Премьер-Лиги с 2018 года.



При этом у "Тоттенхэма" второй самый дорогой сезонный абонемент во всей Европе, и за прошлый сезон "шпоры" заработали 615 миллионов фунтов.



Свое недовольство сотни болельщиков "Тоттенхэма" собираются выразить с помощью марша протеста перед матчем. Также фанаты на Южной трибуне откажутся встать на ноги после финального свистка, сообщает Daily Mail.