Матчи "Тоттенхэмом" оказались под запретом в Северной Корее

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын запретил показывать в своей стране трансляции матчей "Тоттенхэма".

Несмотря на ошеломительное количество пропаганды, с которой сталкиваются жители Северной Кореи в повседневной жизни, в некоторых аспектах эта страна идет в ногу со временем.



Один из этих аспектов касается спорта. Например, в последние годы Корейское центральное телевидение (KCTV) свободно показывало матчи Премьер-Лиги, Бундеслиги, Ла Лиги, Лиги 1, Серии А, Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира.



Однако с недавних пор матчи с участием "Тоттенхэма" в Северной Корее больше не транслируют — по личному распоряжению товарища Кима, сообщает Daily Mirror.



Причина этого кроется в том, что за "Тоттенхэм" выступает нападающий Сон Хен Мин, который является капитаном сборной Южной Кореи, соседней, но вражеской северокорейцам страны.



Аналогичным образом по телевизору в Северной Корее нельзя увидеть матчи "Вулверхэмптона" и "Брентфорда", которые представляют соотечественники Сона в лице Хвана Хи Чхана и Кима Чжи Су, соответственно.