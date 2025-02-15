Матчи "Тоттенхэмом" оказались под запретом в Северной Корее
Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын запретил показывать в своей стране трансляции матчей "Тоттенхэма".
Несмотря на ошеломительное количество пропаганды, с которой сталкиваются жители Северной Кореи в повседневной жизни, в некоторых аспектах эта страна идет в ногу со временем.
Один из этих аспектов касается спорта. Например, в последние годы Корейское центральное телевидение (KCTV) свободно показывало матчи Премьер-Лиги, Бундеслиги, Ла Лиги, Лиги 1, Серии А, Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира.
Однако с недавних пор матчи с участием "Тоттенхэма" в Северной Корее больше не транслируют — по личному распоряжению товарища Кима, сообщает Daily Mirror.
Причина этого кроется в том, что за "Тоттенхэм" выступает нападающий Сон Хен Мин, который является капитаном сборной Южной Кореи, соседней, но вражеской северокорейцам страны.
Аналогичным образом по телевизору в Северной Корее нельзя увидеть матчи "Вулверхэмптона" и "Брентфорда", которые представляют соотечественники Сона в лице Хвана Хи Чхана и Кима Чжи Су, соответственно.
15.02.2025 10:00
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рюзке приготовиться. скоро друган пельменя пыпа последует его примеру.
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Они немного потеряли. Мне вот никто не запрещает, а я не смотрю петухов.
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Значит и на украине скоро запретят
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и зачем так жить ?
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