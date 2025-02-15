25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 15 февраля, семью поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лестер" проиграл все четыре последних домашних матча в Премьер-Лиге, не забив ни гола. "Арсенал" не знает поражений уже 14 поединков кряду в высшем дивизионе (9 побед, 5 ничьих). "Канониры" выиграли все шесть последних встреч с "лисами" в Премьер-Лиге, включая три подряд на "Кинг Пауэр".



Из лазарета "Лестера" возвращаются Янник Вестергор, Виктор Кристиансен и Джейми Варди. Рикарду Перейра и Абдул Фатаву продолжают лечиться.



Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц надорвал заднюю поверхность бедра и в этом сезоне уже не сыграет. Также травмированы Такехиро Томиясу, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус, но Бен Уайт может выйти на поле впервые с ноября.



ВЕСТ ХЭМ — БРЕНТФОРД 18:00



После назначения Грэма Поттера "Вест Хэм" выиграл лишь один из пяти матчей во всех соревнованиях (1 ничья, 3 поражения), пропуская в каждом из пяти (всего 9 пропущенных голов). "Брентфорд" имеет возможность впервые в своей истории оформить три выездные победы кряду в высшем дивизионе. С 1952 года "молотобойцы" лишь дважды одолели "пчел" дома во всех соревнованиях.



"Вест Хэм" может задействовать новичка Эвана Фергюсона, досрочно вернувшегося из аренды Джеймса Уорд-Проуза и выздоровевших Жан-Клера Тодибо, Эдсона Альвареса, Лукаса Пакету. Крисенсио Саммервилл выбыл до апреля с травмой задней поверхности бедра.



Голкипер "Брентфорда" Марк Флеккен оправился после небольшого растяжения. Рико Генри значится в пятерке отсутствующих игроков.



САУТГЕМПТОН — БОРНМУТ 18:00



"Саутгемптон" проиграл все шесть последних домашних матчей в Премьер-Лиге, суммарно пропустив 22 гола. "Борнмут" не знает поражений на выезде во всех соревнованиях уже семь поединков кряду (5 побед, 2 ничьи). "Вишенки" ни разу не уступили в трех последних выездах к "святым" в высшем дивизионе (2 победы, 1 ничья).



Защитник "Саутгемптона" Тейлор Харвуд-Беллис не успевает залечить лодыжку к субботу. Джек Стивенс и Адама Лаллана также травмированы.



Впервые с октября "Борнмут" может задействовать Алекса Скотта и Луиса Синистерру, но Джеймсу Хиллу и Адаму Смиту нужно больше времени. Маркос Сенеси, Эванилсон и Энес Унал вернутся еще не скоро.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" надеется впервые в этом сезоне оформить три домашние победы кряду в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" проиграл два из трех последних матчей чемпионата, хотя до этого одержал шесть побед подряд. "Сороки" не набрали ни одного очка в 15 последних выездах к "горожанам" в Премьер-Лиге, в пяти последних даже не забивая.



Защитник "Сити" Мануэль Аканджи нуждается в операции и пропустит около двух месяцев с травмой бедра. Нико Гонсалес и Джек Грилиш под вопросом.



Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон возобновил тренировки после повреждения бедра. Свен Ботман и Харви Барнс команде не помогут, но Дэн Берн может вернуться.



ФУЛХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Фулхэм" не побеждает дома в Премьер-Лиге с 5 декабря (4 ничьи, 1 поражение). "Ноттингем Форест" выиграл восемь из 10 последних матчей чемпионата (1 ничья, 1 поражение). "Дачники" одержали четыре победы в пяти последних встречах с "лесниками" в Премьер-Лиге, включая обе домашних с общим счетом 7:0.



Вингер Виллиан может сыграть за "Фулхэм" впервые после своего возвращения в клуб. Кенни Тете, Харри Уилсон и Рис Нелсон травмированы.



Вингер "Форест" Каллум Хадсон-Одои залечил свой пах и возобновил тренировки. Тайво Авоньи получил перелом носа в матче Кубка Англии.



АСТОН ВИЛЛА — ИПСВИЧ 18:00



"Астон Вилла" не проиграла ни одного из 11 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (6 побед, 5 ничьих). "Ипсвич" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 20 последних поединках чемпионата, все четыре последних проиграв с общим счетом 2:14. "Трактористы" могут похвастать только одной победой в 14 последних встречах с "вилланами" в высшем дивизионе (3 ничьи, 10 поражений).



"Вилла" снова может рассчитывать на выздоровевших Тайрона Мингса и Олли Уоткинса, но Эзри Конса, Пау Торрес, Мэтти Кэш, Амаду Онана и Росс Баркли все еще травмированы. Аксель Дисаси готов е дебюту за свой новый клуб.



"Ипсвич" устроит фитнес-тест для нападающего Сэмми Смодича, которого беспокоит лодыжка. Конор Чаплин, Кристиан Уолтон, Уэс Бернс и Чидози Огбене пока не покинули лазарет.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН 20:30



"Кристал Пэлас" одержал четыре победы в шести последних матчах Премьер-Лиги — против лишь трех в 18 первых. После возвращения на должность главного тренера "Эвертона" Дэвид Мойес набрал 10 очков из 15 возможных. "Орлы" могут похвастать лишь одной победой в 20 последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге — 3:1 дома в декабре 2021.



Атакующие игроки "Пэлас" Эберечи Эзе, Исмаила Сарр и Эдди Нкетиа решили свои проблемы со здоровьем. Адам Уортон может вернуться в старт.



Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Ливерпуля". Илиман Ндиайе получил травму связок колена в дерби. Шеймус Коулмен, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Левин и Армандо Бройя также значатся среди потерь.