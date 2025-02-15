Артета поведал, что Салиба вызвался играть нападающего
Наставник "Арсенала" Микель Артета поведал, что защитник Вильям Салиба вызвался сыграть на позиции нападающего.
Потеряв с травмой задней поверхности бедра Кая Хаверца до конца сезона, Артета остался лишь с Леандро Троссардом, Рахимом Стерлингом и Итаном Нванери из числа атакующих игроков.
Помимо этой троицы, у Артеты есть некоторые другие игроки, которые в молодости играли на позиции нападающего. Например, защитник Риккардо Калафьори, полузащитник Микель Мерино или проявивший инициативу Салиба.
"Вилли всегда говорит: "Я играл нападающего!" Это так забавно. Он одним из первых отреагировал, когда мы получили новости насчет Кая".
"Это правда, что он привык забивать много голов. Но в молодости многие игроки поиграли на этой позиции".
"Все варианты будут рассмотрены. Мы должны быть изобретательны", — цитирует Артету Sky Sports.
15.02.2025 08:00
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