Артета поведал, что Салиба вызвался играть нападающего

Наставник "Арсенала" Микель Артета поведал, что защитник Вильям Салиба вызвался сыграть на позиции нападающего.

Потеряв с травмой задней поверхности бедра Кая Хаверца до конца сезона, Артета остался лишь с Леандро Троссардом, Рахимом Стерлингом и Итаном Нванери из числа атакующих игроков.



Помимо этой троицы, у Артеты есть некоторые другие игроки, которые в молодости играли на позиции нападающего. Например, защитник Риккардо Калафьори, полузащитник Микель Мерино или проявивший инициативу Салиба.



"Вилли всегда говорит: "Я играл нападающего!" Это так забавно. Он одним из первых отреагировал, когда мы получили новости насчет Кая".



"Это правда, что он привык забивать много голов. Но в молодости многие игроки поиграли на этой позиции".



"Все варианты будут рассмотрены. Мы должны быть изобретательны", — цитирует Артету Sky Sports.