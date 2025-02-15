Мерсон: "Титул был в руках "Ливерпуля", но "Эвертон" сохранил интригу в гонке"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что ничья 2:2 между "Эвертоном" и "Ливерпулем" сохранила интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В минувшую среду "Ливерпуль" в самой концовке упустил победу в мерсисайдском дерби и теперь имеет отрыв в семь очков во главе Премьер-Лиги.



Мерсон вспоминает, что впереди у "Ливерпуля" сложный отрезок матчей, и видит в этом возможность для "Арсенала" сблизиться с лидером.



"Это большой результат для "Эвертона", но также и для "Арсенала".



На последней минуте, когда счет был 2:1, я думал, что титул Премьер-Лиги в руках "Ливерпуля", но затем Джеймс Тарковски забил особенный гол и сохранил жизнь в чемпионской гонке".



"Арсенал" имеет дело с травмами, но им был предоставлен шанс. Теперь дистанция составляет семь очков, они сыграли одинаковое количество матчей, и в этот уикенд "Арсенал" играет первым".



"Их ждет выезд к "Лестеру", и дистанция может сократиться до четырех очков. "Ливерпулю" играть дома с "Вулверхэмптоном", и этот матч не выглядит сложным на бумаге, но "волкам", которые добились большого результат против "Астон Виллы", нечего терять на "Энфилде".



"Но затем "Ливерпуль" ждут "Астон Вилла" на выезде, "Манчестер Сити" на выезде и "Ньюкасл" дома".



"Эти три матча определят, решит ли "Ливерпуль" судьбу титула к марту, или нас будет ждать невероятная концовка сезона", — сообщил Мерсон Sky Sports.