Мареска — о разгроме от "Брайтона": "Худшая игра при мне"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал поражение 3:0 от "Брайтона" худшей игрой команды с момента своего назначения прошлым летом.

В пятницу вечером "Челси" второй раз за шесть дней проиграл "Брайтону", но если в Кубке Англии "синие" дали бой и уступили только 2:1, то на сей раз позволили "чайкам" одержать крупную и комфортную победу.



Мареска недоволен качеством показанного футбола, однако видит позитив в том, что "Челси" еще ничего не потерял и по-прежнему занимает четвертое место в Премьер-Лиге.



"Надеюсь, это будет переломный момент. Есть много вещей, которые нам нужно делать лучше, чем сегодня вечером. К счастью, мы все еще в хорошем положении".



"Мне жаль фанатов, это неправильная играя для данного момента сезона, но нам нужно сплотиться".



"Я всегда ощущаю давление, не только сейчас. Сегодня вечером была худшая игра с моего прихода. Но мы все еще в борьбе за попадание в топ-4", — сообщил Мареска Sky Sports.