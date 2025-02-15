"Брайтон" разгромил "Челси"

"Челси" не удалось взять реванш у "Брайтона" за вылет из Кубка Англии. В Премьер-Лиге команда Энцо Марески проиграла еще крупнее — 3:0.

По сравнению с победой 2:1 над "Челси" в Кубке Англии в стартовый состав "чаек" вернулся Адам Уэбстер, заменив травмированного капитана Льюиса Данка.



У "синих" же произошло шесть перестановок. Этими новыми лицами оказались Филип Йоргенсен, Леви Колуилл, Энцо Фернандес и Нони Мадуэке, заменившие Роберта Санчеса, Тосина Адарабиойо, Кирнана Дьюсбери-Холла и Джейдона Санчо.



Начало матча было лишено опасны моментов, но постепенно "Брайтон" становился все увереннее и на 26-й минуте открыл счет. После длинной передачи от своего голкипера Каору Митома ускользнул от Трево Чалобы и пробил с подступов к штрафной — 1:0.



На 35-й минуте "Челси" ответил тем, что Фернандес головой замкнул подачу Мало Гюсто с правого фланга, однако из-за того, что Энцо толкнул защитника, гол не был засчитан.



Прошло три минуты, и хозяева удвоили свое преимущество. Колуилл едва не совершил автогол, прерывая прострел Жоржиньо Рюттера, но спасший свою команду Йоргенсен отбил мяч на Янкубу Минте, который разобрался и все-таки поразил ворота — 2:0.



Второй тайм "Челси" начал довольно напористо, но на 62-й минуте снова пропустил. Минте сыграл в стенку с Данни Уэлбеком на правом краю штрафной, легко избавился от опеки Марка Кукурельи и поразил ближний угол ворот — 3:0.



Остаток матча "чайки" провели в атаках и вполне могли забить еще. Например, на 85-й минуте Йоэл Велтман с близкого расстояния попал в штангу. "Синие" лишь раз потревожили Вербрюггена и в целом выглядели жалко.



"Брайтон" победил "Челси" еще увереннее, чем в Кубке Англии шестью днями ранее. Для "синих" все могло сложиться по-другому, если бы гол Энцо Фернандеса был засчитан, однако вышло, как вышло.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче