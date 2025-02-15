"Брайтон" разгромил "Челси"
"Челси" не удалось взять реванш у "Брайтона" за вылет из Кубка Англии. В Премьер-Лиге команда Энцо Марески проиграла еще крупнее — 3:0.
По сравнению с победой 2:1 над "Челси" в Кубке Англии в стартовый состав "чаек" вернулся Адам Уэбстер, заменив травмированного капитана Льюиса Данка.
У "синих" же произошло шесть перестановок. Этими новыми лицами оказались Филип Йоргенсен, Леви Колуилл, Энцо Фернандес и Нони Мадуэке, заменившие Роберта Санчеса, Тосина Адарабиойо, Кирнана Дьюсбери-Холла и Джейдона Санчо.
Начало матча было лишено опасны моментов, но постепенно "Брайтон" становился все увереннее и на 26-й минуте открыл счет. После длинной передачи от своего голкипера Каору Митома ускользнул от Трево Чалобы и пробил с подступов к штрафной — 1:0.
На 35-й минуте "Челси" ответил тем, что Фернандес головой замкнул подачу Мало Гюсто с правого фланга, однако из-за того, что Энцо толкнул защитника, гол не был засчитан.
Прошло три минуты, и хозяева удвоили свое преимущество. Колуилл едва не совершил автогол, прерывая прострел Жоржиньо Рюттера, но спасший свою команду Йоргенсен отбил мяч на Янкубу Минте, который разобрался и все-таки поразил ворота — 2:0.
Второй тайм "Челси" начал довольно напористо, но на 62-й минуте снова пропустил. Минте сыграл в стенку с Данни Уэлбеком на правом краю штрафной, легко избавился от опеки Марка Кукурельи и поразил ближний угол ворот — 3:0.
Остаток матча "чайки" провели в атаках и вполне могли забить еще. Например, на 85-й минуте Йоэл Велтман с близкого расстояния попал в штангу. "Синие" лишь раз потревожили Вербрюггена и в целом выглядели жалко.
"Брайтон" победил "Челси" еще увереннее, чем в Кубке Англии шестью днями ранее. Для "синих" все могло сложиться по-другому, если бы гол Энцо Фернандеса был засчитан, однако вышло, как вышло.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
15.02.2025 01:00
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Последние комментарии:
Если Борнмут, Касл и Сито побеждают - пенсы летят из топ6.
Это ор.
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https://www.youtube.com/watch?v=7Oq8KDqYFOw
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охранник, вылазь, пидор
поясни, пакет лох, а чмореска уникум?
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С днём всех влюблённых, фупел.
https://imgur.com/a/xpsgWfY
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Важная напоминалка: На территории Польши уже который месяц разгуливает ужасающей наружности зоофил, который находится в незаконной эмиграции и незамедлительно должен быть выдан белорусскому государству сразу же после обнаружения. Неравнодушных просим сообщить в полицию, если увидите человека с тыквой, вместо головы. Вряд ли белорусский зоофил ограничивается одними кошками. Нет никаких гарантий, что его не потянет на собак, свиней(беженцам из украины быть особенно внимательными) и других животных. Фотографии маньяка прилагаются:
https://imgur.com/a/pppzF2x
https://imgur.com/a/wxjFwa3
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У «Челси» 3 поражения и 9 пропущенных в 4 последних матчах
Мареска исправит ситуацию!
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Несмотря на поражение, Челси все также успешно держатся в 4-ке.
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Челси зато в Лига конфы безоговорочный лидер, как Ливерпуль в ЛЧ.
Молодцы! Я же говорю, скоро с ФК Бродвей (СПб) будут играть.
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Ну че, как провели день Святого Валентина? За матчем Золси, как лузеркузенцы? Неплохо. Или как носатый пискорьский с отчимом?
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Ладно, пошел делами заниматься, пинсы и хохлы обоссаны, как захочу писать, зайду
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Лучший подарок на день влюблённых для подзалуплев - провести вечер вместе за просмотром Щолси . Теперь они на радость переебуцца.
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все будет!
нужна немношк потерпеть!
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Удар Гю-100.. и он попадает в 0,0009-ку.. Его зовут Мало. )
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Все думали, что Энцо крут... А он оказался Фернандес, а не Феррари.
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не молодцы...
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Блестящий матч от Щолси. Видно, что марескабол потихоньку начинает работать. Ничего страшного, что 0 ударов вствор за весь матч, гораздо важнее, что команда начинает понимать принципы доминирующего футбола итальянца. Смотришь матч за матчем и понимаешь - грядет эра доминирования Щолси. Вот так и становятся фанатами футбола, ребятулечки.
з.ы. Гачибази на ночь уже не осилю(моя попа устала)
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Ты как себя чувствуешь, Филип? - Я похоже тут влип.
Трево, спой песню?! Ах ты Чалоба, чалоба.. Ты игру раскачай..
Чуквунонсо Мадуэке... Впрочем с тобой все ясно)
Источник: http://fapl.ru/posts/113042/?c=1#c8020415
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Мяч катали хорошо, иногда докатывали его до штрафной чаек, доказываея все профпригодность, нареканий команде нет, все мячи шальные и судья гондон.
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Суд в Польше приговорил двух россиян к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о расклейке нескольких сотен «вербовочных листовок» с рекламой службы в ЧВК «Вагнера» и шпионской деятельности
мнение ваты и хахлов, быстро!
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как ни странно, счет не по игре, могли и 5-0 выносить мешковатую помойку...
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