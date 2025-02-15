"Брайтон" разгромил "Челси"

Брайтон "Челси" не удалось взять реванш у "Брайтона" за вылет из Кубка Англии. В Премьер-Лиге команда Энцо Марески проиграла еще крупнее — 3:0.

По сравнению с победой 2:1 над "Челси" в Кубке Англии в стартовый состав "чаек" вернулся Адам Уэбстер, заменив травмированного капитана Льюиса Данка.

У "синих" же произошло шесть перестановок. Этими новыми лицами оказались Филип Йоргенсен, Леви Колуилл, Энцо Фернандес и Нони Мадуэке, заменившие Роберта Санчеса, Тосина Адарабиойо, Кирнана Дьюсбери-Холла и Джейдона Санчо.

Начало матча было лишено опасны моментов, но постепенно "Брайтон" становился все увереннее и на 26-й минуте открыл счет. После длинной передачи от своего голкипера Каору Митома ускользнул от Трево Чалобы и пробил с подступов к штрафной — 1:0.

На 35-й минуте "Челси" ответил тем, что Фернандес головой замкнул подачу Мало Гюсто с правого фланга, однако из-за того, что Энцо толкнул защитника, гол не был засчитан.

Прошло три минуты, и хозяева удвоили свое преимущество. Колуилл едва не совершил автогол, прерывая прострел Жоржиньо Рюттера, но спасший свою команду Йоргенсен отбил мяч на Янкубу Минте, который разобрался и все-таки поразил ворота — 2:0.

Второй тайм "Челси" начал довольно напористо, но на 62-й минуте снова пропустил. Минте сыграл в стенку с Данни Уэлбеком на правом краю штрафной, легко избавился от опеки Марка Кукурельи и поразил ближний угол ворот — 3:0.

Остаток матча "чайки" провели в атаках и вполне могли забить еще. Например, на 85-й минуте Йоэл Велтман с близкого расстояния попал в штангу. "Синие" лишь раз потревожили Вербрюггена и в целом выглядели жалко.

"Брайтон" победил "Челси" еще увереннее, чем в Кубке Англии шестью днями ранее. Для "синих" все могло сложиться по-другому, если бы гол Энцо Фернандеса был засчитан, однако вышло, как вышло.

"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2025 01:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 15.02.2025 02:07 # imf-tau
    Если Борнмут, Касл и Сито побеждают - пенсы летят из топ6.

    Это ор.

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  2. drogba11cool 15.02.2025 01:55 # drogba11cool
    https://www.youtube.com/watch?v=7Oq8KDqYFOw

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  3. zheka000000 15.02.2025 01:41 # zheka000000
    охранник, вылазь, пидор
    поясни, пакет лох, а чмореска уникум?

    (ответить)

  4. hachidlo 15.02.2025 01:37 # hachidlo
    С днём всех влюблённых, фупел.

    https://imgur.com/a/xpsgWfY

    (ответить)

  5. hachidio 15.02.2025 01:35 # hachidio
    Важная напоминалка: На территории Польши уже который месяц разгуливает ужасающей наружности зоофил, который находится в незаконной эмиграции и незамедлительно должен быть выдан белорусскому государству сразу же после обнаружения. Неравнодушных просим сообщить в полицию, если увидите человека с тыквой, вместо головы. Вряд ли белорусский зоофил ограничивается одними кошками. Нет никаких гарантий, что его не потянет на собак, свиней(беженцам из украины быть особенно внимательными) и других животных. Фотографии маньяка прилагаются:

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    https://imgur.com/a/wxjFwa3

    (ответить)

  6. ohrannik 15.02.2025 01:27 # ohrannik
    У «Челси» 3 поражения и 9 пропущенных в 4 последних матчах

    Мареска исправит ситуацию!

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  7. lovrentiy 15.02.2025 01:20 # lovrentiy
    Несмотря на поражение, Челси все также успешно держатся в 4-ке.

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  8. zaeba1l 15.02.2025 01:19 # zaeba1l
    Челси зато в Лига конфы безоговорочный лидер, как Ливерпуль в ЛЧ.
    Молодцы! Я же говорю, скоро с ФК Бродвей (СПб) будут играть.

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  9. hachidlo 15.02.2025 01:14 # hachidlo
    Ну че, как провели день Святого Валентина? За матчем Золси, как лузеркузенцы? Неплохо. Или как носатый пискорьский с отчимом?

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  10. drogba11cool 15.02.2025 01:14 # drogba11cool
    Ладно, пошел делами заниматься, пинсы и хохлы обоссаны, как захочу писать, зайду

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  11. hachidlo 15.02.2025 01:12 # hachidlo
    Лучший подарок на день влюблённых для подзалуплев - провести вечер вместе за просмотром Щолси . Теперь они на радость переебуцца.

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  12. bembo 15.02.2025 01:12 # bembo
    все будет!
    нужна немношк потерпеть!

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  13. zaeba1l 15.02.2025 01:11 # zaeba1l
    Удар Гю-100.. и он попадает в 0,0009-ку.. Его зовут Мало. )

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  14. zaeba1l 15.02.2025 01:09 # zaeba1l
    Все думали, что Энцо крут... А он оказался Фернандес, а не Феррари.

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  15. skydreams 15.02.2025 01:09 # skydreams
    не молодцы...

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  16. hachidio 15.02.2025 01:08 # hachidio
    Блестящий матч от Щолси. Видно, что марескабол потихоньку начинает работать. Ничего страшного, что 0 ударов вствор за весь матч, гораздо важнее, что команда начинает понимать принципы доминирующего футбола итальянца. Смотришь матч за матчем и понимаешь - грядет эра доминирования Щолси. Вот так и становятся фанатами футбола, ребятулечки.

    з.ы. Гачибази на ночь уже не осилю(моя попа устала)

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  17. zaeba1l 15.02.2025 01:06 # zaeba1l
    Ты как себя чувствуешь, Филип? - Я похоже тут влип.
    Трево, спой песню?! Ах ты Чалоба, чалоба.. Ты игру раскачай..
    Чуквунонсо Мадуэке... Впрочем с тобой все ясно)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113042/?c=1#c8020415

    (ответить)

  18. lovrentiy 15.02.2025 01:06 # lovrentiy
    Мяч катали хорошо, иногда докатывали его до штрафной чаек, доказываея все профпригодность, нареканий команде нет, все мячи шальные и судья гондон.

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  19. drogba11cool 15.02.2025 01:05 # drogba11cool
    Суд в Польше приговорил двух россиян к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о расклейке нескольких сотен «вербовочных листовок» с рекламой службы в ЧВК «Вагнера» и шпионской деятельности

    мнение ваты и хахлов, быстро!

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  20. live-juve 15.02.2025 01:04 # live-juve
    как ни странно, счет не по игре, могли и 5-0 выносить мешковатую помойку...

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