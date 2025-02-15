Аморим заявил, что МЮ не сможет покупать летом без продаж

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его клуб не сможет совершать приобретения грядущим летом, если никого не продаст из имеющихся игроков.

Из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей, в январе "Юнайтед" был вынужден ограничиться покупкой юных Патрика Доргу и Эйдена Хевена.



Фанаты "Юнайтед" предполагали, что их клуб просто отложил перестройку на лето, однако времена крупных трат на трансферном рынке, возможно, остались позади для "красных дьяволов".



"Все просто. Чтобы предпринять что-нибудь, нам нужно продать игроков".



"Сейчас наш фокус на том, чтобы выиграть свои матчи. Затем у нас будет время сосредоточиться на обновлении состава".



"Это клуб, который находится под большим давлением. Вам нужна база, и в данный момент ее у нас нет. Таков футбол. С этим нужно справляться, когда достигаешь такого уровня", — цитирует Аморима BBC.