Правила Премьер-Лиги насчет спонсорских контрактов призаны недействительными

"Манчестер Сити" одержал большую победу над Премьер-Лигой в своей юридической войне, добившись признания правил, регулирующих спонсорские контракты, "недействительными и не имеющими юридической силы".

Речь идет о таки называемых APT-правилах (Associated Party Transaction), регулирующих коммерческие сделки между связанными сторонами и обязывающих клубы заключать спонсорские контракты по справедливой рыночной цене.



Как сообщает BBC, вердикт трибунала означает, что все ограничения, которые Премьер-Лига накладывала на спонсорские контракты с декабря 2021 по ноябрь 2024, были неправомерными.



Теперь любой клуб, который сочтет себя пострадавшим от этих правил, может обратиться за возмещением понесенного ущерба.



Речь может идти о компенсациях в десятки миллионов фунтов, которые пострадавшим должна будет выплатить Премьер-Лига, а в конечном счете — ее клубы.



В прошлом году "Сити" уже добился того, что APT-правила были признаны частично незаконными, однако клубы высшего дивизиона отреагировали на это, внеся соответствующие изменения. Премьер-Лига настаивает, что текущие правила остаются в силе.