ПСЖ заинтересован в покупке Конате
Французский ПСЖ заинтересован в приобретении защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате грядущим летом.
По информации ESPN, летом ПСЖ планирует укрепить центр своей обороны, найдя долгосрочного партнера для Маркиньоса.
Также сообщается, что Конате находит соблазнительной возможность вернуться в Париж — свой родной город.
Конате выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов летом 2021. Ибраима провел 116 матчей за "красных", а в этом сезоне утвердилмч основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны.
Проблема для "Ливерпуля" в том, что после окончания этого сезона у 25-летнего игрока сборной Франции остается только 12 месяцев по контракту.
В прошлом месяце Конате подтвердил, что у него уже есть на руках предложение о новом контракте, однако Ибраима не спешит продлевать сотрудничество с "Ливерпулем" и держит свои карты открытыми.
Добавим, вместе с "Ливерпулем" Конате выиграл Кубок Англии и два Кубка Лиги, однако из-за регулярно возникавших проблем со здоровьем Ибраиме еще никогда не удавалось провести более 22 матчей за сезон Премьер-Лиги.
14.02.2025 22:00
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