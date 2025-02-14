ПСЖ заинтересован в покупке Конате

Французский ПСЖ заинтересован в приобретении защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате грядущим летом.

По информации ESPN, летом ПСЖ планирует укрепить центр своей обороны, найдя долгосрочного партнера для Маркиньоса.



Также сообщается, что Конате находит соблазнительной возможность вернуться в Париж — свой родной город.



Конате выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов летом 2021. Ибраима провел 116 матчей за "красных", а в этом сезоне утвердилмч основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны.



Проблема для "Ливерпуля" в том, что после окончания этого сезона у 25-летнего игрока сборной Франции остается только 12 месяцев по контракту.



В прошлом месяце Конате подтвердил, что у него уже есть на руках предложение о новом контракте, однако Ибраима не спешит продлевать сотрудничество с "Ливерпулем" и держит свои карты открытыми.



Добавим, вместе с "Ливерпулем" Конате выиграл Кубок Англии и два Кубка Лиги, однако из-за регулярно возникавших проблем со здоровьем Ибраиме еще никогда не удавалось провести более 22 матчей за сезон Премьер-Лиги.