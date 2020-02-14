FA предъявила обвинения после мерсисайдского дерби

FA обвинила "Эвертон", "Ливерпуль" и главного тренера "красных" Арне Слота в неподобающем поведении.

В минувшую среду "Гудисон Парк" в последний раз в своей истории принял мерсисайдское дерби, которое завершилось вничью 2:2.



"Ливерпуль" упустил победу на исходе компенсированного времени, а после финального свистка на поле вспыхнули страсти, и рефери Майклу Оливеру пришлось удалить Кертиса Джонса, Абдулая Дукуре, а также Слота с его ассистентом Сипке Хюльсхоффом.



Изучив этот инцидент и послематчевый отчет Оливера, FA обвинила в неподобающем поведении оба клуба, а также отдельно Слота и Хюльсхоффа, которые, как утверждает Ассоциация, использовали оскорбительную речь.



Теперь у всех есть время до среды, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.