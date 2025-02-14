Викарио готов вернуться на ворота "Тоттенхэма"

Первый номер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио восстановился после операции на лодыжке и готов вернуться на футбольное поле.

В последние недели "Тоттенхэм" испытывал колоссальные кадровые проблемы из-за травм. Например, Викарио не играет за "шпор" с 23 ноября, когда он получил перелом лодыжки против "Манчестер Сити".



Однако сейчас 28-летний итальянец уже полностью восстановился и готов заменить Антонина Кински в воротах. И это не единственная хорошая новость в стане "Тоттенхэма" в преддверии матча против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.



"Это была хорошая неделя в плане здоровья и самочувствия людей, за которых я отвечаю. Парням пошла на пользу передышка".



"Да, это хорошо, что некоторые игроки вернулись, потому что это повышает качество наших тренировок".



"Да, Викарио вернулся и тренировался очень хорошо. Джеймс Мэддисон в порядке. Дестини (Удоджи), Вильсон (Одобер) и Бреннан (Джонсон) тренировались в общей группе. Они в порядке", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу talkSPORT.