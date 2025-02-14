Аморим: "На мне давление больше, чем на Постекоглу"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что он испытывает более серьезное давление, нежели его коллега Анге Постекоглу из "Тоттенхэма".

В ближайшее воскресенье "Юнайтед" отправится на выезд к "Тоттенхэму". Это будет тот редкий случай, когда обе команды находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Аморим симпатизирует Постекоглу и понимает, почему их сравнивают, но в то же время отвергает предположения о том, что он может адаптировать свой игровой стиль.



"При всем уважении, по моему мнению, я нахожусь в клубе больше и давление здесь больше. Я понимаю, откуда эти параллели, и он является действительно важным тренером, который придерживается своих принципов".



"Я являюсь огромным фанатом Анге Постекоглу. Я из другой культуры, я — португалец, и все португальские тренеры могут адаптироваться. Я адаптируюсь. Просто в данный момент я использую одну систему, потому что верю, что, если вы поработаете над этой системой, то сможете одновременно играть по разным системам. Такова моя идея".



"Но мы не выигрываем матчи, и я понимаю параллели между мной и Анге, у нас одинаковые проблемы", — цитирует Аморима Sky Sports.