Слот прокомментировал поступок Джонса

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался по поводу поведения своего полузащитника Кертиса Джонса после окончания дерби против "Эвертона".

Джонс будет дисквалифицирован на матч против "Вулверхэмптона" в воскресенье из-за того, что после окончания мерсисайдского дерби в минувшую среду был удален рефери Майклом Оливером.



Оливер показал Джонсу вторую желтую карточку после того, как Кертис набросился на полузащитника "Эвертона" Абдулая Дукуре, решившего отпраздновать спасенную ничью 2:2 перед сектором с болельщиками "Ливерпуля".



Слот чувствует, что Джонс, как и он сам, поддался эмоциям, однако Арне поддерживает этот искренний порыв подопечного.



"Мне очень понравилось, что он заступился за команду, но также я думаю, что есть другие способы заступаться за команду и фанатов. Я поговорю с ним об этом".



"Но то же самое со мной. Я тоже должен был вести себя по-другому после матча. Это эмоциональный вид спорта, и порой отдельные люди на эмоциях принимают неправильные решения. Именно это я и сделал", — цитирует Слота The Independent.