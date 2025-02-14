Слот прокомментировал поступок Джонса

Кертис Джонс Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался по поводу поведения своего полузащитника Кертиса Джонса после окончания дерби против "Эвертона".

Джонс будет дисквалифицирован на матч против "Вулверхэмптона" в воскресенье из-за того, что после окончания мерсисайдского дерби в минувшую среду был удален рефери Майклом Оливером.

Оливер показал Джонсу вторую желтую карточку после того, как Кертис набросился на полузащитника "Эвертона" Абдулая Дукуре, решившего отпраздновать спасенную ничью 2:2 перед сектором с болельщиками "Ливерпуля".

Слот чувствует, что Джонс, как и он сам, поддался эмоциям, однако Арне поддерживает этот искренний порыв подопечного.

"Мне очень понравилось, что он заступился за команду, но также я думаю, что есть другие способы заступаться за команду и фанатов. Я поговорю с ним об этом".

"Но то же самое со мной. Я тоже должен был вести себя по-другому после матча. Это эмоциональный вид спорта, и порой отдельные люди на эмоциях принимают неправильные решения. Именно это я и сделал", — цитирует Слота The Independent.


Метки Джонсон, Ливерпуль, Премьер-Лига, Слот

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2025 18:00

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