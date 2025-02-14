Аканджи пропустит два месяца

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его защитник Мануэль Аканджи угодил в лазарет и не сыграет до апреля.

Накануне появилась информация, что из-за полученной против "Реала" травмы мышечного характера Аканджи пропустит не только матч против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье, но и обе игры на следующей неделе: ответную с испанским грандом в Лиге Чемпионов и противостояние с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.



На самом деле отсутствие Аканджи продлится еще дольше, потому что 29-летний швейцарец нуждается в операции и будет восстанавливаться два месяца.



"Думаю, это приводящая мышца. Он будет прооперирован в субботу и пропустит от восьми до 10 недель", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".



Также Гвардиола поведал, что Джек Грилиш и Нико Гонсалес имеют шансы вернуться к воскресенью.