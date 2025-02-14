Мареска: "Этот "Челси" — не тот, что прежде"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что сейчас его команда не в том состоянии, чтобы регулярно сражаться за трофеи и выигрывать их, как было в предыдущие годы.

В прошлый уикенд "Челси" расстроил своих болельщиков, проиграв "Брайтону" и вылетев из Кубка Лиги. В остатке сезона "синие" лишь будут сражаться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и попытаются выиграть Лигу Конференций.



Привыкшие к трофеям фанаты "Челси" могли почувствовать недостаток амбиций, и Мареска относится к этому с пониманием, призывая к терпению.



"Фанаты на 100 процентов честны и правы. Я рос, наблюдая за тем, как "Челси" выигрывает матчи и соревнования, но этот "Челси" — не тот, что прежде. В данный момент мы не готовы сражаться за победу в четырех соревнованиях в одном сезоне".



"Мы были совершенно расстроены поражением от "Брайтона", потому что нам нравится побеждать, но если в этом и есть какой-нибудь позитив, то он в том, что теперь мы можем сосредоточиться на двух оставшихся соревнованиях".



"Но я совершенно понимаю фанатов. Это нормально, что они мыслят таким образом. Они годами наблюдали, как их клуб сражается за трофеи и выигрывает их, и это нормально, когда вы реагируете таким образом".



"Я не думаю, что этот "Челси" можно сравнивать с тем "Челси". Наша цель, наш долг в том, чтобы вернуть этот клуб к борьбе в четырех соревнованиях, но в данный момент мы не готовы".



"Нет сомнений, что в следующие пять, 10 лет этот клуб сможет сражаться за трофеи. В данный момент мы в процессе движения к этому положению".



"Но мы не готовы спустя шесть месяцев. Есть клубы, которые вместе три, четыре, пять лет, и у них все равно есть трудности. Почему "Челси" спустя шесть месяцев должен выиграть Премьер-Лигу или финишировать в топ-4? Почему?"



"Все мы амбициозны. Я каждый день стараюсь убедить игроков в тому, что этот клуб принадлежит к чему-то другому, нежели наше текущее положение", — цитирует Мареску The Independent.