Слот — о своей красной карточке: "Эмоции взяли верх надо мной"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что поддался эмоциям после окончания дерби против "Эвертона" в минувшую среду.

Напомним, рефери Майкл Оливер показал красную карточку Слоту, который был разочарован тем, что арбитры засчитали спасительный для "Эвертона" гол на исходе компенсированного времени.



В данный момент FA решает, будет ли выдвигать обвинения в адрес Слота, но Арне уже жалеет о своем поведении.



"Я не буду вдаваться в детали. Суть такова, что добавленное время было продлено до восьми минут, и подобное часто случается, но эмоции взяли верх надо мной. Оглядываясь назад, я понимаю, что хотел бы поступить иначе. Идет процесс, и я буду уважать это".



"В добавленное время случилось много вещей, которые сделали меня весьма эмоциональным. Там была проверка VAR продолжительностью две минуты, и я лишь думал, что они увидят или, возможно, офсайд. Спустя 10 минут ты слышишь радостные крики толпы и понимаешь, что они ничего не увидели".



"Поэтому в добавленное время случилось много вещей, но, как я уже сказал, с моей стороны не было бы умно вдаваться в каждый инцидент", — цитирует Слота The Independent.



