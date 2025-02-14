Пьюлис: "Нас называли динозаврами, но я был трендсеттером"

Бывший главный тренер "Стоука" Тони Пьюлис считает, что он опередил свое время вниманием к стандартным положениям.

В этом сезоне игроки "Арсенала" зарекомендовали себя экспертами по стандартным положениям, которые принесли им 10 голов в Премьер-Лиге.



Однако этот тренд задал еще Пьюлис, тренировавший "Стоук" с 2008 по 2013 год. Тони уделял повышенное внимание угловым и аутам, из-за чего Арсен Венгер, предшественник главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, даже сравнил игровой стиль "гончаров" с регби.



"Артета великолепно потрудился над осознанием того, насколько важны стандартные положения. Если посмотрите, "Арсенал" выиграл чертовски много матчей благодаря им".



"Наверное, Арсен качает головой от того, как сильно хвалят Артету за использование угловых и стандартных положений и их решающее значение для матчей".



"Мы всегда знали, насколько важны стандартные положения и определенные аспекты оборонительной игры. Это всегда было важной частью профессионального футбола, нравится вам это или нет".



"Это забавно, потому что Арсен привнес много хорошего в игру, но он не мог смириться с тем, что кто-то верил в важность стандартных положений. Он лишь хотел играть в хороший футбол, и это совершенно другое относительно того, что, возможно, нравилось видеть мне".



"Нас называли динозаврами. Возможно, я был трендсеттером. Я сталкиваюсь с фанатами "Ливерпуля", которые говорят о том, что Юрген Клопп носил мою кепку".



"Люди также упоминают о том, что сейчас тренеры носят белые тренировочные штаны у бровки, как делал я. А теперь и стандартные положения", — сообщил Пьюлис The Telegraph.