Мареска возмущен тем, что "Челси" играл перед трансферным дедлайном

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска раскритиковал решение Премьер-Лиги поставить матч против "Вест Хэма" перед самым закрытием зимнего трансферного окна.

3 февраля "Челси" переиграл "Вест Хэм" со счетом 3:1, однако эта победа далась "синим" дорогой ценой, потому что нападающие Николас Джексон и Марк Гиу получили травмы задней поверхности бедра.



Ситуацию усугубил уход Жоау Фелиша в аренду в "Милан", и у "Челси" — к огромному разочарованию Марески — просто не осталось времени, чтобы отреагировать на эту ситуацию.



"Думаю, это совершенно неправильно. Нет, мы не могли предусмотреть, что получим две травмы перед дедлайном. Мы закончили матч в 10 вечера, а дедлайн был в 11 вечера. Невозможно предусмотреть, что двое нападающих получат травмы в одном матче".



"Это невозможно, но это случилось, и теперь нам нужно искать решения, потому что у нас не было времени найти другого 9-го номера".



"Когда двое нападающих получают травмы в одном матче перед дедлайном, такое нельзя предусмотреть", — цитирует Мареску Eveining Standard.