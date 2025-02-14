Мареска возмущен тем, что "Челси" играл перед трансферным дедлайном
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска раскритиковал решение Премьер-Лиги поставить матч против "Вест Хэма" перед самым закрытием зимнего трансферного окна.
3 февраля "Челси" переиграл "Вест Хэм" со счетом 3:1, однако эта победа далась "синим" дорогой ценой, потому что нападающие Николас Джексон и Марк Гиу получили травмы задней поверхности бедра.
Ситуацию усугубил уход Жоау Фелиша в аренду в "Милан", и у "Челси" — к огромному разочарованию Марески — просто не осталось времени, чтобы отреагировать на эту ситуацию.
"Думаю, это совершенно неправильно. Нет, мы не могли предусмотреть, что получим две травмы перед дедлайном. Мы закончили матч в 10 вечера, а дедлайн был в 11 вечера. Невозможно предусмотреть, что двое нападающих получат травмы в одном матче".
"Это невозможно, но это случилось, и теперь нам нужно искать решения, потому что у нас не было времени найти другого 9-го номера".
"Когда двое нападающих получают травмы в одном матче перед дедлайном, такое нельзя предусмотреть", — цитирует Мареску Eveining Standard.
14.02.2025 12:00
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Надо говорить правду, Джексон не забивает уже 3 месяц, а Гиу вообще не считается основным игроком. В довесок есть к этому Нкунку. У Челси осталось всего 14 матчей в АПЛ, 1 матч в неделю до самого финиша. В чём проблема? Ты же тренер, у тебя всегда должен быть план Б, тем более что план А давно барахлил (Джексон), а Гиу пока не прибавляет, бегает как бревно.
порядок такой:
1. что я могу сделать? выпустить Нкунку в атаку. - ок.
2. что я дальше могу сделать? наигрывать Палмера на позицию форварда, забивать умеет, голевое чутьё есть, замкнуть сможет. - решение проблемы на 5-10 матчей. - ок.
3. Гиу не вариант на подмену, это было ясно еще в октябре/ноябре. Еще есьб бразил, Вашингтон купленный за немалые деньги.
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