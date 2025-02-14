"Юнайтед" интересуется Лиамом Делапом
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Ипсвича" Лиаму Делапу.
Принято считать, что целью номер один "Юнайтед" среди нападающих является Виктор Дьекереш из "Спортинга", откуда недавно в Манчестер прибыл главный тренер Рубен Аморим.
Однако круг претендентов на Дьекереша довольно широк, и без Лиги Чемпионов "Юнайтед" будет непросто заполучить 26-летнего шведа, несмотря на фактор Аморима.
По информации The Athletic, на радаре у "Юнайтед" также находится Делап, которого "Ипсвич" приобрел прошлым летом у "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов.
Технический директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс хорошо знает Делапа по периоду своей работы в академии "Сити".
Сообщается, что "Сити" принадлежит опция обратного выкупа Делапа за 40 млн. фунтов, и это может сыграть свою роль на цене, которую "Ипсвич" запросит за своего бомбардира летом.
В этом сезоне Делап забил девять голов и отдал две результативные передачи за "Ипсвич" в Премьер-Лиге. Ожидается, что 22-летний англичанин покинет "Портман Роуд" независимо от того, избегут ли "трактористы" вылета в Чемпионшип.
14.02.2025 11:00
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Два года назад был не нужен никому, теперь нужен почти всем. Как только молодой нападающий попадает в АПЛ и если еще начинает забивать..
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