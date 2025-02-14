Исак "очень заинтересован" в переходе в "Ливерпуль"

Александер Исак Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак "очень заинтересован" в переходе в "Ливерпуль".

Грядущим летом "Ливерпулю" может потребоваться новый нападающий, потому что истекающий контракт Мохамеда Салаха до сих пор не продлен, а будущее Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса в клубе находится под вопросом.

TEAMtalk не располагает информацией, что "Ливерпуль" уже готовит предложение о покупке Исака, но сам Александер находит мерсисайдский клуб в качестве очень привлекательного варианта для продолжения карьеры, потому что это гарантия борьбы за трофеи и участия в Лиге Чемпионов.

В данный момент "Ньюкасл" оценивает Исака более чем в 120 миллионов фунтов, еще не потеряв надежды склонить 25-летнего шведа к новому контракту.

Добавим, интерес к Исаку также сохраняет "Арсенал", однако "канониры" находят цену за Александера завышенной и тяготеют к более доступным вариантам вроде Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".


Метки Исак, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2025 10:00

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  1. closer 14.02.2025 10:17 # closer
    ну и долбоеб.

    у ньюкасла бабла на несколько тысяч ливерпулей

    будь прозорливым, становись легендой ньюкасла и не будешь ни в чем нуждаться на несколько поколений вперед

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  2. electric 14.02.2025 10:01 # electric
    Правильно. Го к КНЯЗЯМ за трофеями!!!
    Нуньеса в арсосал спихнем.

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