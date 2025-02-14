Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак "очень заинтересован" в переходе в "Ливерпуль".

Грядущим летом "Ливерпулю" может потребоваться новый нападающий, потому что истекающий контракт Мохамеда Салаха до сих пор не продлен, а будущее Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса в клубе находится под вопросом.



TEAMtalk не располагает информацией, что "Ливерпуль" уже готовит предложение о покупке Исака, но сам Александер находит мерсисайдский клуб в качестве очень привлекательного варианта для продолжения карьеры, потому что это гарантия борьбы за трофеи и участия в Лиге Чемпионов.



В данный момент "Ньюкасл" оценивает Исака более чем в 120 миллионов фунтов, еще не потеряв надежды склонить 25-летнего шведа к новому контракту.



Добавим, интерес к Исаку также сохраняет "Арсенал", однако "канониры" находят цену за Александера завышенной и тяготеют к более доступным вариантам вроде Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".