Бенитес: "Переход в "Реал" будет на пользу Тренту"

Бывший наставник "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес заявил, что защитнику "красных" Тренту Александер-Арнольду было бы хорошо перейти в испанский "Реал".

Согласно свежим слухам, "Реал" уверен в подписании Александер-Арнольда свободным агентом следующим летом, когда истекает контракт Трента с "Ливерпулем".



По мнению Бенитеса, "Реал" и Трент идеально подходят друг другу из-за своей атакующей направленности.



"Он является защитником атакующего плана, и порой он играет полузащитника. "Реал" — команда атакующего плана, лучшая команда в Испании, и они будут лучшей командой, потому что у них есть потенциал".



"Будучи защитником атакующего плана, в команде атакующего плана у тебя будет больше шансов отдавать результативные передачи и создавать ситуации в атаке — это пойдет ему на пользу как игроку".



"Он делает это и в "Ливерпуле", но в "Реале" можно гарантировать, что он будет делать это годами".



"Будучи фанатом "Ливерпуля", я бы сказал, что ему будет лучше остаться, потому что это даст нам нечто особенное. Но я с детства поддерживаю "Реал", и если он уйдет, это будет на пользу и "Реалу", и ему", — сообщил Бенитес Sky Sports.