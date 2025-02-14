Бенитес: "Переход в "Реал" будет на пользу Тренту"
Бывший наставник "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес заявил, что защитнику "красных" Тренту Александер-Арнольду было бы хорошо перейти в испанский "Реал".
Согласно свежим слухам, "Реал" уверен в подписании Александер-Арнольда свободным агентом следующим летом, когда истекает контракт Трента с "Ливерпулем".
По мнению Бенитеса, "Реал" и Трент идеально подходят друг другу из-за своей атакующей направленности.
"Он является защитником атакующего плана, и порой он играет полузащитника. "Реал" — команда атакующего плана, лучшая команда в Испании, и они будут лучшей командой, потому что у них есть потенциал".
"Будучи защитником атакующего плана, в команде атакующего плана у тебя будет больше шансов отдавать результативные передачи и создавать ситуации в атаке — это пойдет ему на пользу как игроку".
"Он делает это и в "Ливерпуле", но в "Реале" можно гарантировать, что он будет делать это годами".
"Будучи фанатом "Ливерпуля", я бы сказал, что ему будет лучше остаться, потому что это даст нам нечто особенное. Но я с детства поддерживаю "Реал", и если он уйдет, это будет на пользу и "Реалу", и ему", — сообщил Бенитес Sky Sports.
14.02.2025 09:00
Просмотров: 150
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не повторяй ошибку стиви джи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий