Аканджи пропустит матчи с "Реалом" и "Ливерпулем"
Защитник Мануэль Аканджи пополнил лазарет "Манчестер Сити", получив травму мышечного характера в матче Лиги Чемпионов против "Реала".
29-летний Аканджи был заменен в перерыве проигранного "Сити" матча против "Реала" в минувший вторник (2:3).
По информации BBC, теперь Аканджи пропустит матч против "Ньюкасла" в субботу, ответную встречу с "Реалом", а также битву с "Ливерпулем" 23 февраля.
Отметим, что другие центральные защитники в лице Джона Стоунса, Натана Аке и Рубена Диаша едва вернулись в строй после своих травм.
14.02.2025 08:00
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