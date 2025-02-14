Аканджи пропустит матчи с "Реалом" и "Ливерпулем"

Защитник Мануэль Аканджи пополнил лазарет "Манчестер Сити", получив травму мышечного характера в матче Лиги Чемпионов против "Реала".

29-летний Аканджи был заменен в перерыве проигранного "Сити" матча против "Реала" в минувший вторник (2:3).



По информации BBC, теперь Аканджи пропустит матч против "Ньюкасла" в субботу, ответную встречу с "Реалом", а также битву с "Ливерпулем" 23 февраля.



Отметим, что другие центральные защитники в лице Джона Стоунса, Натана Аке и Рубена Диаша едва вернулись в строй после своих травм.