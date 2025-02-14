Сака пропустит еще два месяца

Вингер "Арсенала" Букайо Сака задержится в лазарете еще на два месяца.

Сака не играет за "Арсенал" с победы 1:5 над "Кристал Пэлас" в декабре, успев перенести операцию на задней поверхности бедра.



На прошлой неделе Сака отправился с командой Микеля Артеты на тренировочный сбор в Дубай и даже приступил к легким занятиям, что было воспринято болельщиками как сигнал на скорое возвращение Букайо в строй.



"Арсенал" отчаянно нуждается в Сака, учитывая эпидемию травм в передней линии, однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что отсутствие Букайо может продлиться до середины апреля.



"Арсенал" хочет исключить любой риск и дать Сака время, чтобы полноценно привести мышечную массу своей правой ноги в порядок.