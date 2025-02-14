"Сербинатор" или защитник, который изменил все

Никола Миленкович стал настоящим открытием этого сезона в Премьер-Лиге. Фактурный защитник, придя в "Ноттингем Форест", зацементировал оборону команды и стал одним из тех, кто превратил "лесников" из борца за выживание в претендента на Лигу Чемпионов. О важности серба для команды-сенсации Премьер-Лиги — в нашем материале.

Когда "Ноттингем Форест" искал решение проблемы уязвимости при стандартных положениях, которая преследовала их в прошлом сезоне, они обратили внимание на центрального защитника из Флоренции, который стал известен как "Сербинатор".



Никола Миленкович, подписанный за 10 миллионов фунтов из "Фиорентины", стал, пожалуй, лучшей сделкой года и сыграл решающую роль в превращении "Форест" из претендентов на понижение в неожиданного соискателя титула. При росте в 195 см, он уверенно обороняется, но при этом подвижен и умеет владеть мячом. А его прозвище "Сербинатор", найденное в Интернете партнером по команде Харри Тоффоло, идеально подходит ему.



Никто не ожидал в этом сезоне от "Форест" участия в чемпионской гонке и распределении мест в зоне Лиги Чемпионов. Но после 24 туров "лесники" идут на третьей позиции, отстают от не сумевшего обыграть их в этом сезоне "Ливерпуля" на 10 очков и опережают пока еще действующего чемпиона "Ман Сити" на шесть пунктов. Миленкович хорошо понимает положение, в котором находится его новая команда.



"Я был хорошо знаком с историей "Форест" до того, как подписал контракт, и дважды стать чемпионом Европы — это невероятно", — говорит он. "Мы должны принести эту историю с собой и попытаться создать что-то свое. Эта футболка имеет большой вес. Мы должны представлять наш клуб, историю и болельщиков каждую неделю. Вернуть этот клуб в Европу было бы блестящим достижением, но мы не должны слишком заглядывать в будущее".



Назначенный в прошлом году новым капитаном сборной Сербии, 27-летний игрок стал откровением в своем первом сезоне в Премьер-Лиге. В то время как магия Моргана Гиббс-Уайта, голы Криса Вуда и стабильность лучшего игрока прошлого сезона Мурильо были предсказуемы, вклад Миленковича невозможно переоценить.



Помимо гигантского телосложения, его умение читать игру является ключевым фактором. На его счету уже два гола, включая один в ворота "Манчестер Юнайтед". Он неприхотлив, но очень боевит и, как известно, приходит в ярость, если проигрывает в настольный теннис или дартс, а затем настаивает на том, чтобы играть до тех пор, пока не одержит победу.



Легко понять, почему "Форест" подписал его. В прошлом сезоне они пропустили рекордные для лиги 23 гола с угловых, а Миленкович выиграл больше всех воздушных единоборств в Серии А. Впрочем, не очень понятно, почему столь сильного игрока, идеально подходящего для Премьер-Лиги, не пригласил сюда ранее кто-то из более амбициозных клубов.



"Я знал об антирекорде прошлого сезона, и они сказали мне, что хотят, чтобы я помог исправить ситуацию", — говорит он. "Я смотрел некоторые из этих голов, и это было нелегко наблюдать. Стандарты — это сосредоточенность, концентрация и желание защитить ворота. Мы много работаем над этим каждую неделю и уделяем стандартам большое внимание".



В течение нескольких лет "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" рассматривали возможность его приобретения, но именно "Форест" договорился с "Фиорентиной" в июле. "Лесники" с момента своего возвращения в Премьер-Лигу подписали множество игроков, но недавно владелец клуба Евангелос Маринакис назвал приход Миленковича "действительно хорошей сделкой".



Миленкович сформировал выдающуюся связку с Мурильо — у этой пары десять "сухих" матчей в чемпионате, и даже недавний провал с "Борнмутом" не стал для обороны "Форест" проблемой — уже в следующей игре команда забила семь мячей "Брайтону", а Миленкович и Мурильо занесли себе в актив очередной "клин-шит".



"Это цель для каждого защитника, мы все живем ради "клин-шитов". Даже на тренировках", — говорит он. "В конце прошлого года был период, когда мы пропустили слишком много голов (12 в шести матчах), и с этим было трудно смириться. С тех пор мы стали больше работать над взаимопониманием и стали гораздо сильнее в оборонительном плане".



"Я очень счастлив до сих пор, но я не люблю говорить о себе на личном уровне. Нельзя ничего добиться в одиночку, главное — команда". Именно этот образ мышления Миленковича дает интригующее представление о том, как "Форест" пишет одну из историй сезона на данный момент.



В прошлом году "Форест" избежал вылета только в последнем туре, набрав 32 очка, что стало самым низким показателем в истории для команды, сумевшей остаться в Премьер-Лиге. В этом сезоне все по-другому, и в преддверии решающего отрезка сезона настроение у команды очень высокое.



В основе успеха "Форест" лежит чувство настоящей сплоченности, и Миленкович признается, что в команде царит атмосфера большой семьи. "Я никогда не знал такой раздевалки за всю свою карьеру. Когда я подписал контракт, то сразу заметил это, и это вселило в меня оптимизм на будущее", — говорит он. "Между всеми игроками и персоналом существует настоящая химия, связь просто очень сильна".



"Мы хотим добиться больших успехов, поэтому нам нужно сохранять эти амбиции и жажду успеха. Мы очень довольны тем, что сделали до сих пор, но сезон длинный, и мы должны продолжать идти вперед. Нам нужно продолжать расти, ведь мы — молодая команда".



Болельщики "Форест" определенного возраста считают, что Миленкович и Мурильо — лучшие центральные защитники клуба со времен обладателей Кубка европейских чемпионов Ларри Ллойда и Кенни Бернса. В этом есть много сходства: эти две пары прекрасно сочетаются друг с другом и имеют почти телепатическую связь.



Хотя Миленкович и Мурильо достаточно устрашающи, трудно представить, чтобы кто-то из них повторил выходку Бернса перед триумфом над "Гамбургом" в 1980 году, когда он легендарно напугал Кевина Кигана в туннеле, вынув свою вставную челюсть.



"Очень важно доверять своему партнеру в обороне", — говорит Миленкович. "Наши отношения построены на этом и знании того, как другой будет реагировать в определенных ситуациях. Мы много разговариваем вне игры, о многих других вещах, помимо футбола.



"Мы понимаем друг друга и прикрываем друг друга. Это не только Мурильо, но и четверка защитников, и вратарь Матц Сельс, но я очень доволен тем, как играет Мурильо".



Еще один аспект сезона Миленковича, который привлек внимание, — его отличная дисциплинарная характеристика. На данный момент он получил всего две желтые карточки, в то время как за последние три года в "Фиорентине" он схлопотал 27 предупреждений и два удаления.



"Сейчас я спокойнее, чем несколько лет назад. Ну, может быть, Все дело в опыте и умении предвидеть события до того, как они произойдут. Время — это все для защитника, а понимание того, когда лучше принимать решения, приходит с возрастом".



Миленкович выполняет много домашней работы вне тренировочной площадки. Вечером перед игрой он сидит с iPad и смотрит ролики о нападающих, с которыми ему предстоит встретиться на следующий день.



"Мне нравится быть готовым", — говорит он. "Мне нужно следить за игроками, против которых я выхожу, потому что я не хочу, чтобы что-то застало меня врасплох. Также важно следить за стилем игры команд. Это новая лига для меня, поэтому подготовка и работа в течение недели имеют решающее значение".



Переход Фореста в "Фиорентину" обернулся семилетним периодом во Флоренции, причем две последние кампании закончились поражениями в финале Лиги Европы. Это был извилистый путь из его детства в Жарково, основном жилом районе Белграда. Движущей силой его карьеры с точки зрения игры был его герой, Неманья Видич, бывший оплот обороны "Манчестер Юнайтед".



"Он — лучший сербский защитник. Он был моим кумиром в детстве, и я смотрел очень много его игр на YouTube", — говорит он. "Я никогда не встречался с ним, но его характер, менталитет и лидерство вдохновляют. Я многому научился у него, чтобы улучшить свою игру. Были ли другие вдохновители? Нет, Видич был № 1, 2, 3, 4 и 5!"



Миленкович продолжает сильную традицию сербских защитников в Премьер-Лиге, которая включает Видича и Бранислава Ивановича, но сейчас он создает свою собственную звездную репутацию.



Популярный в раздевалке, он неизменно вежлив и предпочитает учить английский язык, общаясь с товарищами по команде. Это также является указанием менеджера Нуну Эшпириту Санту, который требует, чтобы его подопечные разговаривали друг с другом на английском языке независимо от национальности, чтобы укрепить командный дух.



Семья Миленковича рядом с ним, а два месяца назад он впервые стал отцом, когда у него родился мальчик. В начале этого месяца его партнерша и сын переехали в Ноттингем.



Может ли "Ноттингем" стать претендентом на титул? Миленкович улыбается: "Пока что мы должны оставаться сосредоточенными от игры к игре, а там посмотрим, куда заведет нас этот сезон".



"Но я скажу следующее. Мы не удивлены тем, где мы находимся, это реальность".



Максим Загребин, по материалам английской прессы, специально для FAPL.ru