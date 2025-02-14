"Тоттенхэм" рассматривает Ираолу на замену Постекоглу

"Тоттенхэм" рассматривает Андони Ираолу из "Борнмута" в качестве замены для своего главного тренера Анге Постекоглу.

На прошлой неделе "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Лиги и Кубка Англии, что лишь увеличило давление на Постекоглу. У "шпор" уже нет особых перспектив в Премьер-Лиге, и только Лига Европы выглядит спасительной соломинкой для Анге.



Если "Тоттенхэм" все-таки провалит этот сезон и попрощается с Постекоглу, Ираола будет наиболее предпочтительным вариантом "шпор" на замену Анге, сообщает Daily Mail.



Ираола тренирует "Борнмут" с лета 2023, умело обращаясь с ограниченным трансферным бюджетом и создав боеспособную команду, которая играет в привлекательный футбол.



После окончания этого сезона у Ираолы останется только 12 месяцев по контракту, поэтому компенсация за приглашение Андони не будет слишком большой.